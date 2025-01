Médica revela sintomas do câncer que atingiu Pepe Mujica: 'Obstrução'

Pepe Mujica revela que o câncer se espalhou e que não fará mais tratamentos. Entenda os sintomas e o tratamento do câncer que ele tem

O ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica revelou que o câncer se espalhou. Originalmente, ele foi diagnosticado com um tumor no esôfago, mas a doença chegou até seu fígado. Com a notícia, ele decidiu não fazer novos tratamentos por causa de sua idade avançada e doenças crônicas.

“Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico nem cirurgia porque meu corpo não aguenta. Estou morrendo. O que peço é que me deixem em paz. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso”, disse ele ao jornal Búsqueda.

Entenda a doença do ex-político

O câncer no esôfago acontece quando as células da regiões passam por um aumento descontrolado e pode se espalhar para outros órgãos. De acordo com a Dra. Renata D’Alpino, oncologista especialista em tumores gastrointestinais e neuroendócrinos da Oncoclínicas São Paulo, este tumor pode ter dois tipos. O primeiro é o carcinoma de células escamosas, que é mais comum na região do pescoço e nos dois terços superiores da cavidade torácica. E o segundo tipo é o adenocarcinoma, que começa na glândula e é encontrado no terço inferior do esôfago.

Inclusive, ela contou quais são os sintomas da doença. "Quando os sintomas aparecem, é possível notar dificuldade de deglutição, dando a sensação de que a comida está presa na garganta ou no peito. Isso ocorre devido a obstrução da passagem de líquidos e alimentos; outro sinal é a dor no peito, como se fosse uma pressão ou queimação; e ainda a perda de peso sem causa aparente, que pode chegar até 10% ou mais do peso corporal do paciente", afirmou.

Prevenção e riscos

Alguns hábitos do dia a dia podem aumentar os ricos do câncer de esôfago, como ingerir bebidas quentes demais (em temperatura igual ou superior 65ºC), tabagismo, inalar poeiras de construção civil, vapores de combustíveis, entre outros, consumir bebidas alcóolicas, exposição a ambientes com radiação ionizantes (raio X e Gama) e obesidade.

No entanto, também existe a prevenção. "Felizmente, o câncer de esôfago pode ser prevenido, mas é importante que a população em geral deixe alguns hábitos de lado. Manter uma dieta equilibrada, não fumar, praticar atividades físicas regularmente e não ingerir bebidas alcóolicas ou quentes demais, como chás, chimarrão, entre outros, são alternativas para contornar o problema. Vale lembrar ainda que a vacinação contra o HPV é fundamental para evitar que a doença seja causada pelo vírus. Além do câncer de esôfago, ela também pode auxiliar na prevenção do câncer do colo do útero, ânus, boca, etc", afirmou a médica.

Tratamento

O tratamento pode ser feito com cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia (isolada ou combinada). Caso o tumor já tenha se espalhado para outros órgãos, o médico pode escolher o tratamento com quimioterapia e imunoterapia.