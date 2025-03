Médica explica por que a letra é tão 'feia' nas receitas

Por que os médicos têm a letra ‘feia' nas receitas dos remédios? Médica explica os motivos técnicos para a caligrafia ilegível

Todo mundo já recebeu uma receita do médico com a caligrafia quase indecifrável e precisou de ajuda para entender qual era o remédio que precisava comprar e como tomá-lo corretamente. Porém, você sabia que existem motivos para o médico ter a letra tão ‘feia’? Uma médica explicou os motivos técnicos para os doutores terem desenvolvido uma letra ruim na hora da prescrição médica .

Em um vídeo no TikTok, a traumatologista Ines Moreno explicou porque os médicos escrevem tão mal nas receitas. “Se você já tentou ler uma receita médica e achou que era um hieróglifo egípcio, saiba que não está sozinho. O curioso é que essa caligrafia ilegível não é por acaso”, afirmou.

O primeiro motivo listado por ela é a pressa para escrever rapidamente durante uma consulta . "Não é só uma questão de caligrafia. Existem várias razões para as receitas médicas parecerem escritas em um código secreto. Escrevemos centenas de notas por dia, e muitas vezes com pressa", comentou.

O segundo motivo envolve as palavras complexas dos nomes dos remédios e procedimentos . "O segundo motivo é a terminologia em si. A medicina está repleta de palavras complicadas, e escrever termos como hidroxicloroquina e metilprednisolona não facilita uma boa caligrafia", disse ela.

E o terceiro motivo é o cansaço do médico depois de muitas horas de trabalho . "Um médico de plantão pode trabalhar por 24 horas seguidas, o que afeta sua coordenação motora fina. Depois de atender centenas de pacientes, escrever com capricho deixa de ser prioridade. Em alguns países, as receitas precisam ser feitas eletronicamente para evitar erros que podem custar vidas", afirmou.

