Médica alerta sobre diagnóstico do ator Drico Alves: 'Totalmente proibido'

Drico Alves recebeu diagnóstico que necessita de máximo cuidado. Médica faz alerta sobre importância do controle da doença

No Brasil, o diabetes atinge 10,2% da população brasileira, de acordo com dados da pesquisa Vigitel Brasil 2023 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico). Entre essas pessoas está Drico Alves (22), ator de novelas como A Força do Querer (2017) e Pantanal (2022).

O artista foi diagnosticado com a doença do tipo 1 aos 17 anos. Mais experiente, ele usa seu alcance nas redes sociais para compartilhar a rotina de um paciente de maneira didática e responsável. Os perrengues com a aplicação da insulina e até os momentos mais difíceis em que precisou ser internado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli explica que o paciente com diabetes não tem alergia a alimentos. No entanto, é preciso atenção máxima sobre a ingestão de açúcares simples e doces.

"Eles podem elevar rapidamente os níveis de glicose no sangue. Os doces não são totalmente proibidos, mas devem ser consumidos com moderação, dentro de um plano alimentar que inclua a contagem de carboidratos e ajuste de insulina, se necessário", alerta a especialista.

Spinelli reforça a importância do cuidado com a saúde, uma vez que o diabetes pode ser o responsável por provocar uma série de complicações. De acordo com a médica, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares é alto.

"Os principais riscos para quem tem diabetes são as complicações crônicas decorrentes do descontrole glicêmico, como doenças cardiovasculares, neuropatia diabética (comprometimento dos nervos), retinopatia (problemas de visão), nefropatia (comprometimento dos rins) e maior risco de infecções. Por isso, o controle adequado da glicemia é fundamental para minimizar esses riscos", conta.

É possível ter uma vida normal com diabetes?

"Sim, é totalmente possível. Com os avanços no tratamento e monitoramento, as pessoas com diabetes podem ter uma vida plena, incluindo atividades físicas, viagens, trabalho e lazer. O controle adequado dos níveis de glicose, aliado a uma alimentação saudável e acompanhamento médico regular, é a chave para evitar complicações e manter qualidade de vida", conclui.

VEJA ROTINA DE CUIDADOS DE DRICO ALVES:

