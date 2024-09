Maya Massafera recorre a hospital após reposição hormonal

Na última sexta-feira, 6, Maya Massafera precisou ir ao hospital por conta de reações após reposição hormonal, diz colunista

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, Maya Massafera precisou retornar ao hospital na tarde da última sexta-feira, 6, assim que chegou de uma viagem a Veneza, na Itália. Fontes próximas à influenciadora explicaram que ela apresentou inchaços nos braços, exatamente nos locais onde faz aplicações hormonais.

A situação ficou mais preocupante após Maya apresentar risco de infecções nos locais em questão. Mas após o atendimento e medicações, a famosa recebeu autorização para voltar para casa.

Importante destacar que não é a primeira vez que a influenciadora busca atendimento hospitalar após cirurgias ou procedimentos relacionados à sua transição de gênero. No início deste ano, Maya precisou ser internada depois de ter ficado temporariamente cega e surda, como consequência de uma cirurgia de feminização vocal.

Maya Massafera desabafa após revelar fim de romance com affair

A influenciadora Maya Massafera está oficialmente solteira. Nos últimos dias, a famosa movimentou as redes sociais ao revelar que estava vivendo um affair com um loiro misterioso. A relação, no entanto, não evoluiu.

Maya contou aos seguidores que decidiu colocar um ponto final no romance após se decepcionar com o rapaz. Sem entregar muitos detalhes, a influenciadora explicou que uma atitude do ex foi crucial para ela decretar o fim.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a famosa aparece desabafando com uma amiga a respeito do ocorrido. "Ele fez um negócio comigo hoje que eu odiei. Pode ter meninas que não se importam, mas não gostei. Eu tinha um jantar com ele hoje e desmarquei", declarou ela.

"Não vou expor o menino porque ele é uma boa pessoa, mas odiei o que ele fez comigo, me dá vontade de chorar", completou Maya Massafera. Em seguida, a influencer garantiu que apesar da união ter dado certo, ela deseja que o rapaz seja muito feliz em sua vida. Veja!