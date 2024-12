Marido de Isabel Veloso esclarece motivo de internação da influenciadora

Marido de Isabel Veloso, o empresário Lucas Borbas explicou motivo de internação da influenciadora e atualizou os fãs sobre previsão de alta

Perto de completar 28 semanas de gestação, Isabel Veloso preocupou os seguidores ao informar que foi internada após um 'sustinho' do primogênito na última quarta-feira, 4. Em entrevista à Quem, o marido da influenciadora, Lucas Borbas, tranquilizou os fãs e esclareceu o motivo da internação da amada.

"Ela teve vazamento de líquido e sentiu fortes dores na lombar. Mas agora está tudo normalizado", contou o empresário ao veículo, completando que Isabel está internada há dois dias e meio no Hospital Regional de Francisco Beltrão, no Paraná. "A previsão de alta é hoje", disse ele.

Ainda durante o bate-papo, Lucas deu mais detalhes sobre a saúde da mamãe de primeira viagem. "A Isabel continua fazendo quimioterapia só para controlar o crescimento tumoral. Depois das sessões, ela sente muitas dores nos nervos, e as veias dela desaparecem", contou. "Nós achamos que o bebê viria agora. Ele nos deu um grande susto. E como ela tinha perdido uma quantia significativa de líquido, aí viemos para o hospital e ela foi internada", explicou o dono de pizzaria.

Marido de Isabel Veloso mostra rosto do filho em ultrassom

Ao que parece, Isabel Veloso e Lucas Borbas estão radiantes à espera do primeiro filho, que se chamará Arthur. A gravidez da digital influencer é considerada de alto risco, já que ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin.

Nas redes sociais, Lucas Borbas compartilhou em sua conta no Instagram uma imagem do ultrassom, onde é possível ver o rostinho do bebê.

Na legenda, o papai coruja ainda escreveu uma carta aberta. "Quem diria, filho… Depois de tudo o que eu e sua mamãe passamos, ver você com saúde e cheio de vida nos traz uma alegria imensa. Confesso que sinto um frio na barriga ao pensar que você está quase chegando, mas, ao mesmo tempo, um amor incondicional toma conta de mim. Não vejo a hora de ter você nos braços", começou ele.

Em seguida, Lucas ressaltou a ansiedade pelo nascimento do filho. "Obrigado por ser tão corajoso — você puxou isso da sua mãe! Obrigado por nos ensinar, antes mesmo de nascer, o valor da esperança e da força. Saiba que estamos aqui, ansiosos pela sua chegada, prontos para te encher de amor e fazer do seu mundo um lugar seguro e cheio de alegria", concluiu.