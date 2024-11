Maria Casadevall descobre síndrome rara e passa por cirurgia

A atriz Maria Casadevall surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia após descobrir uma síndrome rara. Saiba quais são os sintomas

A atriz Maria Casadevall, que atuou na novela I Love Paraisópolis e na série Ilha de Ferro, revelou que foi diagnosticada com uma síndrome rara. Nesta segunda-feira, 25, ela reapareceu na internet após alguns dias afastada e contou que passou por uma cirurgia.

A estrela disse que foi diagnosticada com a Síndrome de Eagle, também conhecida como processo estilóide alongado.

“Passei por uma cirurgia nesse último mês, nada grave, mas gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre este diagnóstico, que é meio raro e difícil. Mas ele pode ser causador de uma série de desconfortos e eu percebi que vinha, há muitos anos, naturalizando o desconforto”, disse ela. Porém, ela ainda não deu mais detalhes.

O que é a Síndrome de Eagle?

A Síndrome de Eagle, ou processo estiloide, acontece na região do osso temporal, que fica entre o pescoço e a cabeça. No caso do processo alongado acontece uma calcificação do ligamento estiloide ou estilomandibular.

A síndrome foi descoberta no início do século XX e é considerado incomum. Os pacientes podem ter sintomas de como dor craniofacial e dor na cervical, que pode ir na direção da garganta, olhos, língua, ouvido ou face.

O tratamento é feito por meio da cirurgia ou por terapia para alívio das dores.

