Mari Gonzalez realizou troca de prótese de silicone nas mamas e contou nas suas redes sociais como tem sido sua recuperação

Mari Gonzalez vem se recuperando bem da cirurgia de troca de próteses de silicone nas mamas que realizou recentemente. A influenciadora mostrou o curativo na axila e contou nesta terça-feira, 06, em seu Instagram, que agora sem o dreno, tem conseguido se movimentar um pouco mais.

"Não posso treinar ainda, mas a doutora liberou algumas coisas: esteira, bicicleta e fazer elástico. Estou vendo se eu já começo a me movimentar um pouco mais", contou. Quanto ao curativo na axila, Mari disse que tem que trocá-lo a cada dois dias e que também precisa fazer drenagem para ajudar na recuperação. No entanto, ela tem que receber a massagem sentada.

"Ainda estou com curativo, mas é bem pequenininho. Antes eu estava com dreno. Agora está tranquilo. Ainda tem que manter o curativo, trocar de dois em dois dias e fazer drenagem para recuperar mais rápido", explicou. "Como não posso deixar de barriga para baixo, faço as coisas sentada", detalhou.

Pipo Marques abre o jogo sobre relação com Mari Gonzalez

Pipo Marques (29), filho de Bell Marques (71), tem vivido momentos de pura paixão ao lado de Mari Gonzalez (30), mas confessa que às vezes precisa enfrentar alguns perrengues para encontrar a amada. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista conta como dribla a agenda de shows pelo Brasil, para conseguir ver a namorada.

"Às vezes complica um pouco por causa das viagens para fazer show nos finais de semana e outros compromissos de trabalho, mas temos nos esforçado pra ficarmos a maior quantidade de tempo possível juntos, seja lá onde for. Às vezes, quando a agenda dela permite, ela consegue ir para alguns shows, como foi o caso do Fortal, que acabou de passar. Sempre damos um jeito", diz.

No último mês, Pipo viralizou após divulgar a nova canção da dupla com seu irmão, Rafa Marques, que já tem viralizado nas redes sociais. Intitulada Adeus Cabaré, a canção fala sobre um rapaz que deixou a vida de solteiro para investir em um relacionamento sério.

Segundo o cantor, a faixa surgiu não foi planejada, mas veio no momento que casa perfeitamente com os rumos de sua vida. "Parece que foi premeditado, mas realmente foi uma coincidência! Encontramos essa música numa audição com alguns compositores em Fortaleza e adoramos logo de cara".