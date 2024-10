Marcelo Serrado fala da decisão de expor crise de pânico: 'Me conectou'

O ator Marcelo Serrado falou sobre a decisão de compartilhar com o público uma crise de pânico que sofreu em um aeroporto nos Estados Unidos

Em junho deste ano, o ator Marcelo Serrado passou por um momento difícil ao sofrer uma crise de pânico em um aeroporto nos Estados Unidos. Ao compartilhar o episódio nas redes sociais, ele recebeu o apoio dos fãs. Em entrevista à revista Quem divulgada nesta quinta-feira, 24, ele revelou que expor o problema o ajudou a enfrentar a situação.

"Confesso que não foi uma coisa fácil para mim, mas foi muito reveladora no sentido que, de uma certa maneira, isso me conectou com as pessoas de uma maneira muito doida. Já tinha tido uma crise dois anos atrás. Foi importante para mim saber que pessoas, como a Lady Gaga e a Simone Biles, tiveram depressão e também lidam com isso. Então, falar de saúde mental não deve ser um tabu, analisou ele.

Ele contou que falar sobre o assunto abertamente lhe rendeu o carinho do público. "Recentemente, uma senhora me abordou no aeroporto, perguntei se ela queria uma foto e ela disse: ‘Não, eu quero te dar um abraço e dizer que você não está sozinho’. Isso me pegou num lugar muito forte. Eu me sinto conectado com essas pessoas e comecei a falar abertamente sobre isso nas redes sociais e comecei a fazer palestras. De certa maneira, falar exorciza", detalhou.

E complementou: "Imagina seis mil pessoas comentando em um post que eu fiz. Olha a loucura, é muita gente. Eu não procurei isso, eu não criei isso. Não foi uma coisa que eu fui atrás, aconteceu na minha vida. Quando passei por isso na Disney, eu senti um chamado e pensei 'preciso falar sobre isso'".

Segundo o ator, seu terapeuta também o incentivou a abordar o assunto publicamente. "Quando eu cheguei no Brasil, o RH de uma empresa me ligou pedindo para eu falar disso. Conversei com meu terapeuta e ele disse: 'Fala. Você vai falar da sua vulnerabilidade e isso pode ajudar tanta gente. Tenho uma família bacana, sucesso, então por que tenho isso? É muito doido".

Veja uma publicação recente de Marcelo Serrado:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcelo Serrado (@marceloserrado1)

Leia também: Quem é a mãe de Catarina, filha de Marcelo Serrado que arrancou elogios da web?