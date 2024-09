Quem é a mãe de Catarina, filha de Marcelo Serrado que arrancou elogios da web?

Foto publicada em rede social de Marcelo Serrado rendeu comentários comparando a filha mais velha do ator com sua ex-esposa

Em uma de suas últimas postagens no Instagram, o ator Marcelo Serrado(57) compartilhou foto com a filha mais velha, Catarina, de 19 anos, e a jovem arrancou elogios da web. Os comentários compararam a moça com a mãe, a também atriz Rafaela Mandelli (45), que foi casada com Marcelo de 2003 a 2006.

Na publicação, Marcelo escreveu: "Minha filhota. Eles crescem tão rápido, né?". Além de encantar os internautas, Catarina também foi elogiada por amigos do ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Serrado (@marceloserrado1)

Famosos como Bruno Mazzeo (47), Ricardo Tozzi (49), Cleo Pires (41) deixaram comentários: "Muito! Tá linda", respondeu Mazzeo, "Linda", escreveu Ricardo Tozzi e "Que linda, amigo", disse Cleo. Os atores Helena Fernandes (56) e Humberto Martins (63) postaram emojis de corações.

Antes de se casar com Rafaela Mandelli, Marcelo foi casado com a atriz Christine Fernandes (56) por cinco anos, e a união chegou ao fim em 1994. Catarina nasceu em 2004, e dois anos depois o relacionamento com Rafaela chegou ao fim. Desde 2012, o ator é casado com a bailarina Roberta Fernandes, com quem tem os filhos gêmeos, Felipe e Guilherme, atualmente com 11 anos.

Alguns internautas apontaram semelhanças entre Catarina e o pai: "Lindíssima. Cat está a sua cara", afirmou uma seguira. "Linda, parece com o pai", comentou outro perfil. Mesmo assim, a maioria deu destaque para a semelhança da moça com a mãe.

Trajetória de sucesso

Marcelo Serrado estreou na TV em 1987, na novela Corpo Santo, da extinta TV Manchete. Dois anos depois, o ator chegou à Globo para participar de Pacto de Sangue e permaneceu na emissora até 2005, quando decidiu não renovar seu contrato para estrelar o seriado Mandrake, na HBO.

Depois do canal pago, o ator assinou contrato com a Record. Na nova emissora, ele protagonizou a novela Prova de Amor, em 2006 fez Vidas Opostas e, três anos depois, viveu o vilão Bruno Vilar em Poder Paralelo.

O retorno à Globo foi em 2011, e ficou marcado pelo papel de Crô na novela Fina Estampa, sucesso de Aguinaldo Silva (81). O personagem caiu no gosto popular, foi até parar no cinema, em dois longas-metragens.