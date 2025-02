Maraisa surge internada em hospital e explica o motivo

A cantora sertaneja Maraisa aparece hospitalizada no Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia nesta terça-feira, 25, e acende alerta aos seus fãs

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã gêmea Maiara, surgiu hospitalizada na tarde desta terça-feira, 25, e acendeu o alerta em seus fãs . Isso porque a artista surgiu em uma série de vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram com um semblante abatido usando uma toalha na cabeça em um quarto do Hospital Albert Einstein , em Goiânia.

“O resort hoje está diferente, não é? O resort hoje está diferente! Ai, meu Deus do céu! Acho que minha mãe e o meu pai me mandaram prender no hospital por dez dias de propósito. Porque eu queria sair do Brasil e me trancaram. Olha aí! Toma que é de graça, porque o castigo veio”, disparou.

Logo em seguida, ela marcou a localização como Órion Business & Health Complex, na mesma região, e escreveu: “Diagnóstico: coração partido”.

Motivo da hospitalização

Mas no próximo story, Maraisa logo explicou o motivo da hospitalização. "Olha aqui, gente! Eu vim só fazer uma visita e o Dr. Marcelo não me deixou sair. Ele disse: ‘Não vai viajar e vai ficar aqui comigo’”, contou a celebridade.

O profissional, então, respondeu: “Fazendo um check-up. Está tudo bem!”. Maraisa, por sua vez, concluiu: “Um checkupzinho, né, doutor? Está tudo bem, né? Tudo firme e graças a Deus! Olha, gente, venham que super indico. Hospedem aqui (risos). É brincadeira, viu, doutor? Obrigado por tudo! Estou cuidando”.

Maraisa deixa de seguir Fernando Mocó



Nesta segunda-feira, 24, a cantora Maraisa fez uma publicação enigmática no X (antigo Twitter). Na ocasião, a famosa compartilhou: “O tal do moleque nunca vai ser homem”, desabafo que gerou especulações sobre o fim do relacionamento da famosa com o noivo, o empresário Fernando Mocó.

Na seção de comentários, alguns internautas interpretaram a mensagem como uma indireta a Mocó. “Linda e rica, chama o próximo e só vai”, escreveu uma. Confira!

