Maraisa deixa de seguir Fernando Mocó e publicação sugere fim de noivado

Nesta segunda-feira, 24, a cantora Maraisa, da dupla sertaneja com a irmã gêmea Maiara, fez uma publicação enigmática no X (antigo Twitter). Isso porque a artista compartilhou a seguinte frase com os seus seguidores: “O tal do moleque nunca vai ser homem” . O desabafo gerou especulações sobre o fim do relacionamento da famosa com o noivo, o empresário Fernando Mocó.

Na seção de comentários, alguns internautas interpretaram a mensagem como uma indireta a Mocó. “Linda e rica, chama o próximo e só vai”, escreveu uma. “Maraisa, você e o Fernando são tão lindos juntos. Não deixe pouca coisa abalar vocês, não. Tenha fé e tudo vai ficar bem”, opinou mais uma.

Até o fechamento desta matéria, Fernando não está mais seguindo o perfil pessoal de Maraisa no Instagram – apenas o perfil comercial da dupla sertaneja e o de Maiara. Maraisa também não o segue mais na rede.

O que aconteceu?

De acordo com o Correio Braziliense, o casal terminou mais uma vez. Os sinais do fim da relação vieram após Maraisa apagar as fotos com o empresário em suas redes sociais e aparecer em uma live em que estava, aparentemente, abatida e com os olhos marejados.

Em 2024 Maraisa e Fernando romperam às vésperas do casamento, quando a cerimônia já estava praticamente pronta. Na semana passada, inclusive, a irmã de Maraisa, Maiara colocou um fim na relação com o empresário Mohamed Nassar.

