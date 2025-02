Novo visual! Maiara aparece com o cabelo curtinho em férias com a família

A cantora Maiara está com novo visual! Durante as férias em família, ela apareceu com o cabelo curtinho e roubou a cena. Veja as fotos

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está com novo visual! Para curtir uma viagem de férias com a família, a musa apareceu com o cabelo curtinho e chamou a atenção dos fãs.

Maiara viajou com a irmã, Maraisa, o cunhado, Fernando Mocó, e a mãe, Almira, para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Ela foi flagrada pela família enquanto praticava stand up paddle na praia e também se refrescava no mar.

Nas fotos, a artista mostrou que está com os fios curtinhos e com franja. O novo visual dela foi elogiado pelos internautas. “Esse cabelo combinou demais com ela. Ficou lindíssima”, afirmou um seguidor. “Ela ficou linda”, declarou outro. “Tá bonita, carinha de saúde”, comentou mais um.

Dieta e rotina de exercícios

Recenemten, a cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, decidiu dar detalhes sobre a sua dieta e a rotina de exercícios para ganhar massa muscular e alcançar o corpo dos sonhos. A artista, que realizou um show no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 31, desmentiu os rumores de que estivesse seguindo a famosa "dieta do ovo".

“Não, eu até brinquei que não ia falar qual era minha dieta. Mas na verdade não tem muito segredo, eu como bastante proteína, tenho malhado bastante, tenho evitado bebida alcoólica, levando uma vida mais saudável, acordando cedo, arrisco um surf de vez em quando”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

O que está por trás do emagrecimento de Maiara?

O emagrecimento de Maiara virou motivo de preocupação e especulações dos fãs. Nas redes sociais, muitos afirmaram que a estrela teria exagerado na perda de peso e cogitaram até mesmo problemas maiores, o que foi desmentido por ela em show recente em Teresina, no Piauí.

“Quando eu estava gordinha, não prestava. Agora emagreci, estou com 45 quilos — graças a Deus bem alinhados — e o povo fica me arrumando um monte de doenças que não existem, que eu nem sei o nome. Eu estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita na minha vida e estou solteira”, afirmou. Confira!

