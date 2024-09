A atriz Lucy Ramos revelou em suas redes sociais que retirou os dreads que a acompanharam nos últimos meses e voltou ao seu cabelo natural.

A atriz Lucy Ramos se despediu do visual de Paulina, sua personagem na novela Família é Tudo, da Globo. Nesta quinta-feira, 19, ela surpreendeu o público ao revelar, em suas redes sociais, que retirou os dreads que a acompanharam nos últimos meses e voltou ao seu cabelo natural.

"Hora de voltar a minha versão original: a cacheada. Amei a experiência de usar dreads, mas a Paulina está indo embora e eles vão junto com ela. Depois venho mostrar aqui pra vocês ele finalizado", escreveu Lucy Ramos na legenda do vídeo.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Linda demais. Vou sentir saudades da Paulinha. Espero ver você em breve nas telinhas novamente. Sou fã de você e do seu trabalho, Lucy", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa de todas as formas, mas prefiro seu visual natural, e fora que deve dar um alívio", opinou outra. "Por isso sou sua fã! Você é de um profissionalismo tremendo! A personagem precisava usar dreads? Então você foi lá e fez! Parabéns, lindona! Grande atriz!", escreveu uma terceira.

Lucy Ramos assumiu novo visual para novela

Vale lembrar que a atriz havia colocado dreads no cabelo para viver Paulina na novela Família é tudo, da Globo. A artista usava o cabelo cacheado há bastante tempo e fez a mudança no estilo dos fios para iniciar o novo trabalho na TV. Nas redes sociais, ela exibiu as fotos do resultado da mudança.

"Nos preparativos para receber a Paulina, minha mais nova personagem. E ela já chegou me desafiando: é a primeira vez que uso dreads e vou ficar por um bom tempo sem os cachos. Ansiosa para começar a contar essa história para vocês. Vem Família É Tudo", disse ela na época.