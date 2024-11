Grávida, Lucilene Caetano não tem previsão de deixar a UTI

A jornalista Lucilene Caetano, que está em sua quarta gestação, segue internada na UTI para tratar um quadro de Innfluenza B e pneumonia

Nesta quarta-feira, 6, a assessoria da jornalista emitiu um comunicado com as novas atualizações sobre o seu estado de saúde. "A assessoria de imprensa de Lucilene Caetano vem, por meio deste comunicado, atualizar a todos sobre o estado de saúde da apresentadora. Lucilene continua internada na UTI, onde está recebendo cuidados médicos intensivos devido a um quadro de influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural (nos pulmões). O quadro segue estável, mas ainda não há previsão de alta da UTI até que os resultados dos exames diários apontem a melhora necessária para sua transferência à semi-UTI", disse o texto.

Lucilene está grávida de sua quarta filha, fruto do casamento com Felipe Sertanejo, e a bebê segue bem. "Mesmo diante dos desafios, Lucilene está enfrentando este momento com muita força, fé e coragem, sempre pensando na saúde de sua filha, que está a caminho. Com o acompanhamento de uma equipe médica dedicada, ela se mantém confiante em sua recuperação. Lucilene, que está em sua quarta gestação com 17 semanas, recebe atenção especial para garantir a segurança de sua bebê, que, segundo os exames realizados até o momento, está bem e não foi afetada pela condição de saúde da mãe".

Visita dos filhos

A jornalista Lucilene Caetano segue internada na UTI após contrair Influenza B e pneumonia bacteriana, doença que havia tomado praticamente o pulmão esquerdo dela. Grávida de seu quarto filho com o ex-lutador de UFC Felipe Sertanejo, sua primeira menina, ela recebeu a visita de dois dos três filhos na terça-feira, 5, no hospital.

Em sua rede social, a ex-âncora da Band compartilhou as fotos de quando Theo e Davi foram com o pai ao local jantar com ela e falou sobre a importância dos momentos simples do dia a dia como fazer uma refeição em família. A comunicadora então comentou que evita que os meninos fiquem indo ao hospital para não pegarem doenças e nem criarem muitas memórias do momento difícil.

"Jantar em família! Não do jeito que eu amo (ainda!) claro, mas já uma vitória também! Em casa prezamos pelo momento a mesa. É também o nosso momento de comunhão com Cristo em família. E hoje recebi a visita deles que foi muito especial! Faltou o Zion… porém, acho que ainda não seja o momento dele vir. Vou esperar ir para SEMI UTI ao menos. E não acho que seja bom também os meninos ficarem vindo a todo momento e gravando isso na memória deles", escreveu.



"Hoje meu coração explodiu de alegria. Foi a melhor injeção de ânimo do dia , tê-los aqui! Felipe tem se saído um paizão ( o que não é surpresa para ninguém também!) se virando com os três… e quando eles estão na escola, corre para cá e fica comigo. Que abençoada sou! Tenho um grande homem ao meu lado. Pai, marido , companheiro mesmo! Na saúde e na doença como juramos diante de Deus", declarou-se para o marido.



Por fim, ela enfatizou a importância da família: "Valorizem isso, pessoal! A vida está em coisas tão simples, em detalhes do nosso cotidiano , no dia a dia… Deus está me dando uma nova chance de viver e eu prometo não perder mais um segundo a toa! Recomendo a todos (as) essa reflexão e façam o mesmo! Valorizem sua família e os momentos de cada dia".

