Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, recebe visita dos filhos na UTI

Ainda internada na UTI em virtude de uma pneumonia, Lucilene Caetano recebe vista dos filhos e do marido; jornalista está grávida do quarto herdeiro

A jornalista Lucilene Caetano segue internada na UTI após contrair Influenza B e pneumonia bacteriana, doença que havia tomado praticamente o pulmão esquerdo dela. Grávida de seu quarto filho com o ex-lutador de UFC Felipe Sertanejo, sua primeira menina, ela recebeu a visita de dois dos três filhos nesta terça-feira, 05, no hospital.

Em sua rede social, a ex-âncora da Band compartilhou as fotos de quando Theo e Davi foram com o pai ao local jantar com ela e falou sobre a importância dos momentos simples do dia a dia como fazer uma refeição em família. A comunicadora então comentou que evita que os meninos fiquem indo ao hospital para não pegarem doenças e nem criarem muitas memórias do momento difícil.

"Jantar em família! Não do jeito que eu amo (ainda!) claro, mas já uma vitória também! Em casa prezamos pelo momento a mesa. É também o nosso momento de comunhão com Cristo em família. E hoje recebi a visita deles que foi muito especial! Faltou o Zion… porém, acho que ainda não seja o momento dele vir. Vou esperar ir para SEMI UTI ao menos. E não acho que seja bom também os meninos ficarem vindo a todo momento e gravando isso na memória deles", escreveu.



"Hoje meu coração explodiu de alegria. Foi a melhor injeção de ânimo do dia , tê-los aqui! Felipe tem se saído um paizão ( o que não é surpresa pra ninguém também!) se virando com os três… e quando eles estão na escola, corre pra cá e fica comigo. Que abençoada sou! Tenho um grande HOMEM ao meu lado. Pai, marido , companheiro mesmo! Na saúde e na doença como juramos diante de Deus", declarou-se para o marido.



Por fim, ela enfatizou a importância da família: "Valorizem isso, pessoal! A vida está em coisas tão simples, em detalhes do nosso cotidiano , no dia a dia… Deus está me dando uma nova chance de viver e eu prometo não perder mais um segundo a toa! Recomendo a todos (as) essa reflexão e façam o mesmo! Valorizem sua família e os momentos de cada dia".

Para quem não acompanhou, na última semana, Lucilene Caetano foi internada e ela fez uma postagem na rede social para contar o que estava acontecendo. "Essa não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação aqui aos que me acompanham e acabei ficando dias sem postar nada. Estou na UTI ou melhor estamos! Eu e minha filha que trago no ventre. Tratando Influenza B, Pneumonia Bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões", contou.

Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo se casam no religioso em noite especial

A apresentadora Lucilene Caetano, que já trabalhou na Band, e o lutador de UFC Felipe Sertanejo se casaram no religioso em agosto de 2023. A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, e eles reuniram seus convidados em uma festa intimista com decoração tradicional.

Para a grande noite, a noiva usou um vestido longo com rendas e transparência, além do véu combinando. Ela ainda escolheu um buquê de flores brancas. Por sua vez, o noivo usou um terno tradicional com gravata branca.

Na festa, os novios contaram com decoração tradicional e o bolo de casamento chamou a atenção com a decoração toda branca e com flores de açúcar. Veja as fotos aqui!

