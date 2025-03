Com asas pretas e transparência, Luciana Gimenez desfila na Vai-Vai

Após 20 anos e superação do acidente na neve, Luciana Gimenez desfila como madrinha da Vai-Vai e chama a atenção com fantasia

A apresentadora Luciana Gimenez desfilou neste domingo, 02, no Carnaval em São Paulo pela escola Vai-Vai. Após 20 anos, a famosa retornou para a agremiação e esbanjou toda a sua beleza na avenida em uma fantasia deslumbrante.

Em sua rede social, a comandante do Superpop deu detalhes da inspiração para sua roupa com transparência, brilhos em dourado, flores vermelhas e uma asa preta. "A apresentadora desfila pela agremiação paulistana Vai-Vai, no amanhecer, com uma fantasia que vai muito além do que os olhos podem ver - é sobre o legado!", disseram.

"Minha fantasia é mais que brilho, é manifesto! Hoje, entro na avenida vestindo a força, a ousadia e o espírito incendiário de Zé Celso. Uma homenagem à arte que liberta, provoca e transforma!", celebrou Luciana.

"Com 'O Xamã Devorado y a Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem', a escola fecha o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial com uma bela homenagem ao dramaturgo. Volta, Zé, vem admirar essa beleza e se emocionar com todos nós", falaram ainda no post em que exibiram os cliques da produção.

Em entrevista para a CARAS, Luciana Gimenez falou sobre sua preparação para a folia após dois anos de ter superado acidente na neve. “Eu sempre cuido da minha alimentação e da minha rotina de exercícios. Agora, intensifiquei os treinos para me sentir mais disposta, além de ter um nutricionista que está me acompanhando há 3 semanas especialmente para esse momento!", revelou.

Veja a fantasia de Luciana Gimenez no Carnaval:

Foto: Clayton Felizardo/Brazilnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

