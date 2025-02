Léo Santana e Lore Improta trocam declarações em data especial: 'Para sempre'

Casalzão! O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta celebraram 4 anos do dia em que subiram ao altar e oficializaram a união

Dia muito especial para Léo Santana e Lore Improta! Juntos desde 2017, os dois completam 4 anos de casados nesta quinta-feira, 20, e, em celebração a data tão marcante, o casal ressaltou o amor e companheirismo que possuem ao trocarem declarações românticas.

Por meio das redes sociais, Léo Santana publicou um vídeo emocionante do dia em que subiram ao altar. No trecho resgatado pelo artista, ele aparece citando os votos de casamento à amada.

"4 anos de casados e TBT do sim mais certeiro que dei em toda a minha vida. O sim que dei a Lore, ao nosso amor, a nossa família, a nossa Liz e a TUDO o que temos hoje. Minha neni, sou grato a Deus pela tua vida em minha vida durante todos esses anos", escreveu o cantor na legenda.

"Feliz, realizado e honrado por ter me casado com uma mulher que sou verdadeiro fã em TODOS OS SENTIDOS: da esposa, da profissional, da mãe de Liz e dos filhos que iremos ter, da amiga e parceira, da sócia e de tudo o que você se propõe a fazer com tanto empenho. Te amo, respeito e admiro. Todos os dias e para sempre. Sou muito abençoado por termos nos escolhido, Lorena", completou ele.

Em comemoração aos 4 anos de casados, Lore Improta também realizou uma homenagem especial ao marido. Em suas redes sociais, a dançarina publicou duas fotos do casal, sendo a primeira registrada no início do relacionamento, e a segunda no dia da cerimônia de casamento.

"4 ANOS DO NOSSO SIM! E eu continuo dizendo SIM todos os dias pro meu parceiro de vida, meu grande amor, o homem que me deu meu melhor presente. Hoje não é dia de comemorar só o nosso casamento, mas também nossas escolhas diárias um pelo outro, cada desafio, cada perrengue, cada conversa, cada abraço e cada alegria que nos trouxe até aqui e ainda vai nos levar muuuuuito longe", escreveu ela na legenda.

E completou: "Sou apaixonada por nós dois e nunca vou cansar de dizer isso, que o nosso amor continue gigante como você, meu nenu. TE AMOOOOO".

