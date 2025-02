Filha de Lore Improta arranca risadas ao dançar com a fantasia de Carnaval da mãe

Que amor! Filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz encantou os internautas ao dançar vestindo a fantasia de Carnaval da mãe; veja

Recentemente, Lore Improta compartilhou um momento divertido com a filha, Liz, de três anos, nas redes sociais. A pequena encantou ao experimentar a fantasia usada pela mãe no ensaio técnico da Viradouro , que aconteceu no último fim de semana na Sapucaí.

No vídeo publicado, Liz surgiu recebendo ajuda da avó para se vestir antes de arriscar alguns passos de samba, arrancando risadas da família. Musa da escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, Lore não escondeu o orgulho ao ver a filha entrando no clima da folia.

"Tenho uma musa dentro de casa", brincou a dançarina. "Vem aí", completou.

Em entrevista ao CarnaMais no último domingo, 16, Lore Improta afirmou que não tem a intenção de assumir o posto de rainha de bateria da Viradouro, atualmente ocupado por Erika Januza desde 2022. A dançarina, que já desfila pela escola há seis anos, reforçou seu amor pela agremiação, mas destacou que está feliz com seu papel no desfile.

"Estou muito feliz no posto de musa. Respeito muito o tempo das coisas, da escola, dos desejos de cada um. Tenho que ter esse tempo com a escola, de aprendizado mesmo. Sou muito nova na Viradouro, estou indo para o meu sexto desfile”, declarou a esposa de Léo Santana.

Confira:

Liz encanta ao vestir fantasia de Lore Improta. Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta desabafa sobre críticas ao seu corpo em meio aos rumores de gravidez

Recentemente, Lore Improta usou as redes sociais para esclarecer os rumores de gravidez que surgiram após ela publicar um vídeo dançando. A influenciadora, que já é mãe de Liz, fruto do casamento com Léo Santana, também aproveitou para desabafar sobre as críticas ao seu corpo.

"Postei um vídeo dançando e metade dos comentários foi: 'Tá grávida, tá grávida, tá grávida'. Amor, eu não estava grávida, não. Eu estava menstruada, inchadíssima. Muito. Porque mulheres normais passam por isso. Vocês sabiam disso?", iniciou Lore nos Stories.

“Inclusive, gente, quando estou perto de menstruar, na semana que antecede a menstruação, eu já sei que vou menstruar. Normalmente, engordo um pouco, retenho muito líquido, uns três quilinhos, mais ou menos. Isso muda muito o meu corpo: meus seios, minha barriga, o volume das pernas, do bumbum, o rosto... Eu fico com espinhas, muda meu humor, fico mais estressada. É a TPM, meu amor”, continuou.

Na sequência, a dançarina refletiu sobre a maior parte destes comentários serem de outras mulheres. “E eu fico de cara porque todas as mulheres deveriam saber disso - ou passam , por isso. E a maioria dos comentários são de mulheres, né? Olha, eu realmente quero engravidar, e eu realmente estou muito satisfeita com o meu corpo, mas, e se fosse uma outra mulher que não estivesse? Qualquer mulher que estivesse passando por alguma dificuldade, como perda de peso, ou que não conseguisse engravidar? Gente, temos que ter muito cuidado com o que escrevemos e com os julgamentos ao corpo alheio, sabe?”, refletiu.

“Aliás, vocês perceberam que faz uns 15 dias que gravei aquele vídeo? Eu gravo tudo junto. Então, essa semana vai sair outro vídeo em que também estou com a barriga mais inchada. Até o meio de fevereiro, vão sair os mesmos vídeos desse compilado, com a mesma barriga. Então, durante um mês, as pessoas vão achar que eu estou grávida e que não estou, que estou grávida e que não estou. Apenas porque eu estava menstruada", finalizou Lore Improta.

