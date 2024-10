Longe das novelas, Julio Rocha reflete sobre dificuldade de manter a forma após a paternidade

Após passar anos longe das novelas e ser conhecido por sua boa forma, Julio Rocha confessou dificuldade em manter rotina regrada após a paternidade

Ao longo de sua carreira na TV, Julio Rocha ficou conhecido por interpretar diversos personagens em que aparecia sem camisa, exibindo seu corpo extremamente definido. O ator, que está afastado das novelas há mais de uma década, revelou que ganhou 8 kg nesse período. Em entrevista à Quem, ele explicou que, desde que se tornou pai, tem encontrado dificuldade em manter a antiga forma física.

"Definitivamente, manter o corpo tão definido quanto antes exige mais esforço agora, especialmente com a agenda mais cheia e as responsabilidades de pai de três filhos. Mas a chave é adaptar o treino e o estilo de vida conforme o tempo passa. Hoje eu foco mais em saúde e equilíbrio, em vez de perseguir um padrão estético perfeito", explicou o artista, que tem feito sucesso na internet como criador de conteúdo.

O último trabalho de Julio nas novelas foi em Amor à Vida, dando vida ao personagem Jacques. Desde então, o ator compartilhou que aumentou sua massa muscular e destacou que está satisfeito com a forma física atual. "Na minha última novela, eu estava com 80 kg. Hoje, peso 88 kg, mas estou mais forte e com uma rotina de treinos ajustada ao meu estilo de vida atual. Ganhei mais massa, o que traz um físico mais robusto, mas ainda dentro do que considero saudável", disse ele.

"Mantenho uma rotina de treinos que inclui musculação, alongamentos, e, claro, uma alimentação balanceada. Mas o segredo é a consistência. Mesmo com a correria do dia a dia, sempre dou um jeito de incluir atividades físicas, mesmo que sejam brincadeiras com os meus filhos ou uma sessão rápida na academia.", detalhou Julio.

Junto com a esposa, Karoline Kleine, ele é pai de José, de 5 anos, Eduardo, de 4, e Sarah, de 3. "Hoje, meu foco está mais na longevidade e saúde. Ser pai de três filhos me faz querer estar em forma não só para o trabalho, mas para ser ativo e presente na vida deles. O corpo definido é um bônus, mas estar saudável para correr atrás deles e participar das atividades é o que mais importa agora", ressaltou o artista ao veículo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Julio Rocha diz sentir falta de atuar em novelas

Julio Rocha está de volta à TV após seis anos. O ator dará vida a Inácio, personagem da quarta temporada de Dra Darci, série do Multishow estrelada por Tom Cavalcante. Em entrevista à CARAS Brasil, além de falar sobre a produção, ele revela que aposentadoria não está em seus planos e relembra com carinho trabalhos em novelas da TV Globo. Confira a entrevista!