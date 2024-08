Letícia Cazarré celebra que filha não precisa mais de respirador durante o dia

Nas redes sociais, Letícia Cazarré compartilhou atualizações sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, e comemorou: "Não precisa mais"

Nesta segunda-feira, 5, Letícia Cazarré usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de Maria Guilhermina, de 2 anos de idade, fruto do seu casamento com Juliano Cazarré. Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora compartilhou uma ótima evolução da pequena, que realiza tratamento intensivo em casa e já passou por cirurgias cardíacas, devido a Anomalia de Ebstein.

"Olha para cá, sim, quem está sem respirador? Vai fazer os exercícios com a tia? Que linda! Sem respirador, não precisa mais de dia desse respirador, só à noite", disse Letícia Cazarré.

Nos registros compartilhados, Maria Guilhermina estava na preparação para mais uma etapa do tratamento com profissional. "Vamos fazer os exercícios? Não tá cansada?", repetia a esposa de Juliano Cazarré.

Para quem não sabe ou não lembra, a filha do casal é portadora de uma doença cardíaca congênita extremamente rara, conhecida como Anomalia de Ebstein, que afeta a válvula tricúspide do coração. Por esse motivo, Maria Guilhermina passou por cirurgias cardíacas nos últimos anos e possui um home care devido aos cuidados especiais.

Leticia Cazarré revela se deseja aumentar a família

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré abriu o coração e revelou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, o ator Juliano Cazarré. Juntos desde 2009, os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 3 meses.

Sempre muito ativa nas redes sociais, Leticia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores. Ao longo do bate-papo, ela contou como concilia a maternidade com a carreira profissional e explicou que possui uma rede de apoio para ajudá-la com as crianças. Veja!