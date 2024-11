Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi faz alerta importante após caso do influenciador Laéllyo Mesquita vir à tona

Laéllyo Mesquita foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com hemorragia na região abdominal e uma infecção, após tirar cistos de seu glúteo e se submeter a uma lipoaspiração nos flancos. Os procedimentos foram realizados no início do mês, ele recebeu alta, mas precisou ser internado às pressas novamente, segundo informou o colunista Gabriel Perline, da Contigo!. Sua situação ficou ainda mais complicada após começar a sentir febre, tendo que retornar mais uma vez para o hospital. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi faz alerta importante após caso do influenciador digital vir à tona: "Riscos não podem ser ignorados".

Ao jornalista, Laéllyo revelou mais detalhes da internação. "Quando terminou a cirurgia deu tudo certo, só que eu tive hemorragia do lado direito. E aí, tive que ir para a UTI, mas só passei um dia. Saí do hospital e fui para casa. Quando fui para casa, começou a me dar febre. E aí, tive uma infecção e tive que retornar para o hospital novamente para cuidar da infecção; só que tive uma hemorragia na minha barriga. Do nada despertou essa hemorragia na minha barriga. Curei, fui cuidado da infecção e eles me liberaram para casa", contou ele, sobre sua segunda passagem pela UTI em um curto período.

Segundo Nicola Biancardi, a cirurgia plástica, conhecida por transformar vidas e elevar a autoestima, é uma área da medicina que exige técnica, experiência e, acima de tudo, cuidado. “Contudo, como qualquer procedimento médico, seja ele cirúrgico ou minimamente invasivo, há riscos inerentes que não podem ser ignorados, mesmo quando realizados por profissionais altamente qualificados”, destaca.

O caso do Laéllyo Mesquita trouxe à tona a discussão sobre os desafios e as possibilidades de complicações em procedimentos estéticos. “Ele sofreu uma hemorragia, uma das possíveis complicações pós-operatórias. Essa situação, se não manejada adequadamente, pode evoluir para um acúmulo de sangue – conhecido como hematoma –, que, por sua vez, pode ser infectado, complicando ainda mais o quadro clínico”, explica o especialista.

De acordo com Biancardi, a hemorragia é uma complicação conhecida e, na maioria das vezes, é identificada e tratada prontamente no pós-operatório. “Contudo, ela pode ocorrer independentemente da habilidade do cirurgião, pois cada organismo reage de forma distinta. Fatores como alterações na coagulação, uso de medicamentos que afetam o sangue ou até predisposições individuais podem contribuir para esse risco”, pontua.

INFECÇÕES: QUANDO O IMPROVÁVEL ACONTECE

Ainda segundo o médico, outra possível complicação são as infecções, que embora sejam raras em cirurgias plásticas realizadas em ambiente hospitalar e sob condições estéreis, ainda podem ocorrer. “Elas geralmente surgem de fatores externos, como o próprio comportamento do paciente no pós-operatório ou até respostas imunológicas inesperadas”, diz Biancardi.

“É fundamental destacar que a presença de complicações nem sempre refletem falhas do cirurgião. Muitos eventos são imprevisíveis e fazem parte dos riscos envolvidos em qualquer intervenção médica. O verdadeiro diferencial de um profissional capacitado é sua prontidão em identificar e tratar essas intercorrências, garantindo o melhor desfecho possível”, emenda.

O especialista destaca que cirurgiões plásticos experientes, além de tomarem todas as medidas preventivas antes e durante a cirurgia – como exames pré-operatórios completos e técnicas cirúrgicas seguras –, também estão ao lado do paciente no pós-operatório. “Esse acompanhamento é essencial para monitorar possíveis sinais de alerta, como dor excessiva, febre ou alterações na cicatrização, permitindo que complicações sejam rapidamente tratadas”, fala.

“É importante que os pacientes entendam que a cirurgia plástica, assim como qualquer procedimento médico, envolve riscos. O papel do médico é minimizar esses riscos e oferecer suporte integral. A escolha de um cirurgião qualificado, com especialização reconhecida, associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), é essencial”, continua o cirurgião.

Biancardi reforça que casos como o do influenciador Laéllyo nos relembram que complicações podem acontecer mesmo sob os melhores cuidados. “Mais do que buscar culpados, devemos valorizar a medicina como um processo dinâmico e complexo, onde a imprevisibilidade é parte intrínseca. O sucesso está em como esses desafios são enfrentados e superados, sempre priorizando a saúde e a segurança do paciente”, opina.

“Assim, ao considerar uma cirurgia plástica ou qualquer procedimento estético, a informação é a maior aliada. Conheça os riscos, confie no seu médico e esteja certo de que, mesmo diante de intercorrências, um profissional ético e capacitado estará ao seu lado”, finaliza.

