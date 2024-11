Kamila Simione mostra resultado de harmonização facial e médico alerta riscos à saúde

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica o que aconteceu com o rosto da ex-Fazenda Kamila Simione e faz alerta importante

A ex-Fazenda 15, influenciadora digital e empresária Kamila Simioni (38) movimentou a internet nesta terça-feira, 5, ao exibir o resultado de uma harmonização facial que fez recentemente. Ela surgiu com o rosto e os lábios bastante inchados após o procedimento estético e surpreendeu seus seguidores nas redes sociais, levantando muitas discussões. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica o caso da famosa e faz uma alerta importante.

“A influencer Kamila Simeone passou por um processo de remoção do ácido hialurônico, em excesso que havia no rosto, buscando um resultado mais natural e harmônico. Após a retirada do ácido, que deixava a região mais preenchida, ela optou por tratamentos com bioestimuladores de colágeno para lidar com a flacidez residual. Esses bioestimuladores ajudam a devolver firmeza à pele, promovendo um aspecto mais rejuvenescido e saudável”, informa o especialista.

“Para complementar, ela realizou preenchimentos estratégicos com ácido hialurônico em áreas profundas, utilizando técnicas avançadas que ajudam a criar volume de forma mais sutil e natural, evitando exageros. Kamila também fez uma harmonização labial, que proporcionou um equilíbrio estético aos lábios, mantendo a naturalidade de sua expressão”, continua.

Segundo Biancardi, provavelmente, esses procedimentos foram realizados com uma sedação consciente, um tipo de anestesia que melhora o conforto do paciente, minimizando a dor durante o procedimento estético. “O resultado final trouxe uma face mais leve e harmônica, destacando a beleza natural sem exageros”, fala.

A realização de procedimentos estéticos, como a remoção de ácido hialurônico e o uso de bioestimuladores de colágeno por profissionais não habilitados, representa sérios riscos à saúde, alerta Biancardi. “Entre as complicações possíveis estão a necrose, que ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo, resultando na morte dos tecidos; úlceras de pele, que são feridas dolorosas e difíceis de tratar; infecções profundas, que podem levar a complicações graves; e até paralisia nervosa, que compromete a função muscular e a sensibilidade em áreas da face”, pontua.

“Somente profissionais qualificados, como cirurgiões plásticos e dermatologistas, possuem o conhecimento necessário para evitar esses riscos e garantir a segurança do paciente, utilizando técnicas e materiais adequados”, finaliza.

