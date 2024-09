Kamila Simioni emociona ao revelar estado da sobrinha após ser baleada: 'Milagre'

Ex-participante de A Fazenda, Kamila Simioni atualiza sobre o estado de saúde da sobrinha, que foi baleada no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 20, Kamila Simioni usou as redes sociais para celebrar uma conquista emocionante: sua sobrinha, Valentina Simioni, que foi baleada após entrar por engano em uma comunidade, já está se recuperando e deu seus primeiros passos durante a internação no Centro de Tratamento Intensivo de um hospital no Rio de Janeiro.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Simioni, que ganhou destaque após participar do reality show da Record, ‘A Fazenda’ no ano passado, compartilhou um vídeo emocionante da sobrinha no hospital. Após ser baleada, a adolescente aparece se levantando com o apoio de uma enfermeira e dando seus primeiros passos depois do susto.

"Para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso." Isaías 41:20. Obrigada por esse milagre, Senhor”, Kamila legendou a publicação e completou agradecendo o apoio da equipe hospitalar na recuperação da sobrinha: “Obrigada enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, obrigada a toda equipe”.

Kamila Simioni compartilha vídeo da recuperação da sobrinha - Reprodução/Instagram

“Sem palavras, vocês estarão sempre nas orações da minha família! Jesus, tú és maravilhoso”, Simioni finalizou. Vale destacar que a adolescente estava no carro com seu pai quando voltavam de um compromisso e entraram por engano em uma comunidade. Lá, o carro foi abordado por criminosos que atiraram e uma das balas atingiu a jovem.

Kamila Simioni se pronuncia após sobrinha ser baleada no Rio de Janeiro:

Nas redes sociais, Kamila Simioni lamentou o que aconteceu com sua sobrinha e contou que a jovem está bem. “Estou abalada, anestesiada com tudo o que aconteceu, tentando encontrar palavras para expressar o que estamos sentindo. É um misto de choque, susto, impotência, insegurança, dor e um sentimento inexplicável de gratidão a Deus”.

“Estou aqui no Rio com eles e prometo que, assim que conseguirmos respirar um pouco melhor e a situação estiver mais controlada, voltarei aqui para falar com vocês. Por enquanto, só posso agradecer por todas as mensagens de carinho, pela preocupação genuína e, acima de tudo, por cada oração que está nos amparando neste momento”, Kamila afirmou.