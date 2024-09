A cantora e influenciadora digital Juliette usou seu perfil no Instagram para falar sobre um tratamento que iniciou recentemente

A cantora e influenciadora digital Juliette usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira,11, para falar sobre um tratamento que iniciou recentemente. Ela explicou que, após os exames, descobriu que seus níveis de testosterona estavam abaixo do normal e, por isso, decidiu, em conjunto com seu médico, repô-los com medicamentos. No entanto, alertou que cada pessoa é única e que a alternativa pode não funcionar para todo mundo.

"Estou compartilhando mais do meu dia a dia e sempre posto sobre os meus manipulados e a testosterona que aplico. No entanto, eu gostaria que vocês entendessem que cada pessoa é única. Suas necessidades podem ser diferentes das minhas e vice-versa", iniciou ela.

"O uso da testosterona é algo que alguns médicos aprovam, outros não. Eu fiz exames, minha testosterona estava em 3, o que é muito baixo. O meu médico endocrinologista é a favor, a gente vai fazer esse uso durante um período curto e em uma dosagem mínima", continuou.

Em seguida, a ex-BBB alertou: "Então, no meu caso, ok, mas tem gente que não precisa, que não deve -- por exemplo, tem hormônios que eu não posso nem ver por conta das minhas questões hereditárias. Enfim, então prestem atenção", prosseguiu.

"Eu não vou deixar de compartilhar a minha rotina e a minha vida, mas vocês precisam ter o cuidado de entender o que é adequado para vocês e o que não é. Cada pessoa é única e cada realidade é única. Então, prestem atenção."

Juliette Freire passa mal e gera especulações de gravidez

Recentemente, Juliette contou que precisou desmarcar uma viagem e um compromisso profissional após passar mal. Não demorou muito para que os fãs da famosa especulassem uma possível gravidez, mas Juliette fez questão de desmentir.

"A pessoa não pode adoecer que vocês ficam dizendo que é gravidez, vocês não tem noção da quantidade de mensagem que recebi: ‘é, gravidez, é gravidez’. Não é não, minha gente! Não é não", afirmou. Leia mais!