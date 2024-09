Juliette Freire passa mal e gera especulações de gravidez

Juliette Freire contou em suas redes sociais que precisou desmarcar uma viagem após passar mal e gerou especulações de gravidez

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 3, a artista contou que precisou desmarcar uma viagem e um compromisso profissional após passar mal.

"Eu sigo na mesma, passei mal a noite toda. Estou tomando tudo o que o médico recomendou e ele está mandando as equipes para me atender e administrar soro. Mas não vou à festa do Spotify hoje. Já estava com a mala pronta, a roupa pronta, já ia sair para o aeroporto, mas não tenho a menor condição de viajar. Se eu passar mal no avião ou na festa, seria complicado", começou ela em seu Instagram Stories.

Não demorou muito para que os fãs da famosa especulassem uma possível gravidez, mas Juliette fez questão de desmentir. "Tinha gravações e outros compromissos em São Paulo que também precisei cancelar .E rezar para ficar melhor, vou ficar quietinha aqui. A pessoa não pode adoecer que vocês ficam dizendo que é gravidez, vocês não tem noção da quantidade de mensagem que recebi: ‘é, gravidez, é gravidez’. Não é não, minha gente! Não é não", afirmou.

Problema no joelho

Juliette Freire usou as redes sociais para falar sobre um problema de saúde. A influenciadora digital, que venceu o BBB 21, contou que por causa de algumas dores que sente no joelho, tem dificuldade de praticar exercícios com frequência.

Ela explicou sobre o problema ao contar aos fãs que pretende fazer atividade física com mais frequência neste mês. Juliette relatou que tem condromalácia patelar, quando há o amolecimento da cartilagem sob a patela (rótula), causando dor no joelho.

"É muito normal e é mais comum em mulheres. Tenho isso desde criança. A cartilagem entre os dois joelhos desgasta e fica osso com osso. Faz um barulho horrível quando eu agacho. Consigo fazer tudo, mas é sempre muito fadigado, como se eu estivesse com uma caneleira, uma coisa pesada. Por isso, eu tenho que tomar cuidado, fortalecer, não ficar com peso acima para proteger. Tenho que fazer toda uma preparação para não machucar", explicou nos Stories do Instagram.

Depois, a ex-BBB contou como faz para evitar sentir as dores fortes. "De ano em ano eu tenho crises e dói muito. Ai eu tomo anti-inflamatório, vou no médico. Tem gente que toma injeção. Mas é um tratamento paliativo, digamos assim, não tem nada a ser feito a não ser que eu opte pela cirurgia, que é bem agressiva. Como eu vivo bem, não é um desconforto incapacitante, eu prefiro controlar o peso, fazer musculação. Eu protejo o joelho durante os exercícios, também não posso correr com muito impacto", completou ela.