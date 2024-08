Jarbas Homem de Mello cancela apresentações de peça por problemas de saúde

No teatro musical ao lado de Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello anuncia cancelamento das apresentações da peça por motivos de saúde

Jarbas Homem de Mello anunciou o cancelamento das apresentações da peça em que atua ao lado de Claudia Raia, ‘Conserto para Dois’. Nas redes sociais do musical, a equipe informou que o ator precisou se afastar dos palcos por motivos de saúde e cancelou as sessões previstas para os dias 28 e 30 de agosto em Pirassununga, no interior de São Paulo.

Através do perfil oficial da peça no Instagram, a equipe de Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia comunicou o cancelamento das próximas apresentações: “Atenção Pirassununga. Informamos que, por motivos de saúde do ator Jarbas Homem de Mello, as apresentações programadas para os dias 30 de agosto a 01 de setembro em Pirassununga foram canceladas”, disseram.

Na sequência, a assessoria divulgou informações sobre o estorno dos ingressos e também pediu desculpas ao público: “Para os ingressos que já foram comprados, a Sympla entrará em contato para realizar o estorno das compras. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela compreensão. Para mais informações, entre em contato conosco”, informaram.

Em seu perfil na rede social, Claudia publicou a nota sobre o cancelamento, mas não revelou o motivo específico e não se aprofundou sobre o problema de saúde do marido. É importante destacar que Raia e Mello são casados desde 2018, após oito anos de namoro. O casal tem um filho juntos, o pequeno Luca, que tem apenas um ano.

Além do filho caçula, Claudia também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu relacionamento anterior com o ator Edson Celulari. Em suas redes sociais, a atriz costuma compartilhar cliques da família reunida e bastidores do trabalho ao lado do marido, já que essa não é a primeira vez que eles estrelam um musical juntos.

Jarbas Homem de Mello reflete sobre paternidade após os 50:

A paternidade sempre foi um sonho na vida de Jarbas Homem de Mello, só que com o tempo e também muito focado em sua carreira, essa ideia foi sendo adiada, até que, no tempo certo, o artista conseguiu realizar essa vontade. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator confessa sobre sua experiência com a paternidade após os 50 anos.

Com relação a ser pai aos 53 anos, Jarbas analisa que é um privilégio ter essa oportunidade. Por conta de sua experiência de vida, o artista se encontra mais centrado para poder passar muito aprendizado ao seu filho: “É uma experiência maravilhosa ser pai 50+ me sinto mais centrado, com mais entendimento do que eu sou, do espaço que ocupo no mundo”, contou.