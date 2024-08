Jarbas Homem de Mello confessa sobre paternidade após os 50: 'Mais centrado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jarbas Homem de Mello detalha sobre sua experiência com a paternidade aos 53 anos

A paternidade sempre foi um sonho na vida de Jarbas Homem de Mello (55), só que com o tempo e também muito focado em sua carreira, essa ideia foi sendo adiada, até que, no tempo certo, o artista conseguiu realizar essa vontade. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator confessa sobre sua experiência com a paternidade após os 50 anos e declara: "Mais centrado".

Jarbas Homem de Mello é ator, bailarino, apresentador, cantor, e, com muito orgulho, pai do pequeno Luca (1), fruto de seu relacionamento com Cláudia Raia (57). Ele revela que essa é a experiência mais transformadora e fantástica de sua vida.

“Nunca estive tão conectado com a realidade e o invisível ao mesmo tempo! Me sinto responsável por mim, pela minha família e pelo mundo que vivemos! É uma situação única e maravilhosa!”, declara Jarbas Homem de Mello.

Com relação a ser pai aos 53 anos, ele analisa que é um privilégio ter essa oportunidade. Por conta de sua experiência de vida, o artista se encontra mais centrado para poder passar muito aprendizado ao seu filho.

“É uma experiência maravilhosa ser pai 50+ me sinto mais centrado, com mais entendimento do que eu sou, do espaço que ocupo no mundo, das minhas possibilidades e potencialidades! É realmente um privilégio ter tido um filho aos 53 anos”, revela.

Jarbas brinca que sua esposa afirma que ele está encantado com essa experiência da paternidade: “Segundo a Cláudia, estou completamente fora do tom (risos), sou um pai assumidamente babão, não existe nada mais importante, belo ou especial!”

COMO CONCILIAR CARREIRA COM PATERNIDADE?

O ator tem uma longa agenda de compromissos profissionais, o que demanda bastante viagens pelo país. Mesmo com todo esse currículo extenso dedicado à arte, Jarbas reforça que não abre mão dos momentos em família.

“Às vezes é muito difícil ficar longe fisicamente. Quando tenho que viajar para trabalhar, como está acontecendo nesse momento com as gravações da segunda temporada da série Galera FC. Quando saio de casa antes dele acordar, e não tomamos café juntos ou quando chega a noite e não posso brincar com ele, ou colocá-lo pra dormir, que são momentos da nossa rotina, sinto uma angústia muito grande”, confessa.

“O que me salva são os vídeos que fico recebendo ou as chamadas por vídeo para matar um pouquinho a saudade, mas na hora que chego em casa e vejo ele sorrindo, a tristeza dá lugar para uma alegria imensa que nunca tinha experimentado”, complementa.

Na carreira, Jarbas Homem de Mello vai sair em turnê com o espetáculo Conserto para Dois, mas ele não vai sozinho! Além da companhia de sua esposa, Claudia Raia, o filho Luca também vai acompanhar o casal nesse retorno do clássico teatral: “Ficaremos grudados o tempo inteiro”, finaliza Jarbas Homem de Mello.

DO RIO GRANDE DO SUL A SÃO PAULO

No último dia 06, Jarbas foi agraciado com o Título de Cidadão Paulistano oferecido pela Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ele é natural do Rio Grande do Sul, mas não esconde de ninguém seu amor pela capital paulista.

O artista recebeu a honraria pelos seus feitos na área da cultura, da educação, da inclusão social e do trabalho nas periferias de São Paulo. Além de padrinho do Balé de Paraisópolis, Jarbas coordena há dois anos o curso de musicais da Freguesia do Ó.

