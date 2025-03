Ingra Lyberato reforça cuidados com a saúde e passa por tratamento: 'Disposição de viver'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ingra Lyberato explica tratamento que escolheu fazer e comenta sua relação com os cuidados com a saúde

Ingra Lyberato(58) não esconde a importância que os cuidados com a saúde têm em sua vida. A atriz, que fez sucesso nos anos 1990, aproveita o início de 2025 para conciliar os eventos de lançamento de seu livro, O despertar do Amor Sistêmico, e tratamentos que abrangem também a beleza.

"Para mim, a saúde está sempre em primeiro lugar. Sei que o brilho na pele e nos olhos vem do bem estar e da disposição de viver. Mas, hoje, também temos tecnologias incríveis que ajudam a amenizar os sinais do tempo", explica Ingra Lyberato , em entrevista à CARAS Brasil.

A artista conta que começou a fazer o Protocolo 50+, que visa solucionar efeitos causados pelo envelhecimento. O tratamento consiste na associação de procedimentos como preenchimentos de ácido hialurônico, ultrassom microfonado, laser Lavieen, bioerregeneradores PDRN (DNA do Salmão), exossomos e bioestimuladores de colágeno.

Com o tratamento, ela pode cuidar do corpo, face, pescoço, colo, mãos, abdômen e bumbum, deixando a pele mais jovem, firme e com mais colágeno. Ingra afirma que gosta de suas marcas de expressão, porém, mesmo assim decidiu fazer os procedimentos.

"Gosto das minhas marcas de expressão porque meu trabalho depende da minha capacidade de expressar o que sinto, porém já utilizo há alguns anos bioestimuladores de colágeno e tratamentos de ultrassom microfocado. Fiquei bem satisfeita com todo o processo", completa ela, que realiza o procedimento na clínica Rio Arte Dermatogia e Estética.

Ligia Reis, CCO da empresa, afirma que os resultados já puderam ser vistos na atriz no momento em que o procedimento foi feito. "O protocolo foi totalmente pensado na mulher 50+, que busca sustentação e qualidade da pele, sem querer ficar com cara de muito mais jovem. [Deixou] uma pele viçosa, sem manchas e rejuvenescida."

