Ary Mirelle exibe barriguinha da segunda gravidez em dia de praia

Tá crescendo! À espera do segundo filho com João Gomes, Ary Mirelle mostrou uma nova foto de sua barriguinha de grávida

A influenciadora digital Ary Mirelle está aproveitando o Carnaval 2025 de uma forma mais tranquila. Neste domingo, 2, a esposa do cantor João Gomes curtiu o dia ensolarado na praia ao lado do primogênito do casal, Jorge, de 1 ano de vida.

Por meio das redes sociais, Ary compartilhou com os seguidores alguns registros de seu momento de lazer em família. À espera do segundo filho, que se chamará Joaquim, a influenciadora ainda encantou o público ao exibir a mudança na silhueta.

Usando um biquíni branco, a esposa de João Gomes posou em frente a um espelho com a mão na barriguinha de grávida, que já está aparecendo. "Levar meu Quinzinho para tomar um banho de mar", escreveu Ary Mirelle na legenda.

Momentos depois, a influenciadora digital mostrou sua chegada na praia com o filho mais velho. Esbanjando fofura, Jorge apareceu com uma roupa de banho de manga longa na cor azul e um boné para se proteger dos raios solares.

Recentemente, ela revelou que já engordou 4 kg na segunda gestação. "Eu pisei um pouquinho na bola assim que descobri. Eu acho que fiquei ansiosa, comecei a comer muito e engordei 4 quilos. Coisa de uma semana. Super rápido. Na gravidez do Jorge, engordei 9 quilos a gravidez toda. E nessa, no comecinho, meti logo 4 quilos porque fui palhaça", declarou Ary Mirelle.

"Comi e ainda estou comendo. Já estou sentindo que engordei. Quando vocês veem meu buchinho assim, não pensem que é menino ainda, não, porque ele é muito pequenininho. É porque estou comendo muito mesmo. Engordei. Mas vou me preservar e já falei com a nutricionista. Vou me organizar. Nada de extrapolar. Só um desabafo. Vou me cuidar dobrado nessa gravidez, porque já fiquei sabendo que a segunda é mais punk que a primeira", completou.

Ary Mirelle mostra barriga da segunda gravidez - Reprodução/Instagram

Ary Mirelle curte praia com o primogênito - Reprodução/Instagram

O anúncio da segunda gravidez de Ary Mirelle e João Gomes

Em fevereiro deste ano, Ary Mirelle e João Gomes gravaram um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois aparecem usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

