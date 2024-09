Grávida, Graciele Lacerda exibe a barriguinha ao usar vestido justo

À espera de seu primeira filha, a influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção ao surgir com um vestido justo

Graciele Lacerda arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste sábado, 14, ao surgir toda produzida. À espera da primeira filha, que se chamará, Clara, influenciadora digital escolheu um look que destacou sua barriguinha.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a mulher do cantor sertanejo Zezé Di Camargo surgiu usando um vestido justo vermelho, com uma fenda poderosa. Ela complementou o visual com uma sandália de salto alto prata, joias e um batão vermelho.

"Foto do look que faz tempo que não posto", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação, recebendo elogios. "Tão perfeita", disse uma seguidora. "Como ela é linda e de vermelho, tá radiante", falou outra. "Clara veio pra iluminar mais ainda sua vida. Tá nítido no seu rosto como você está feliz com a espera dela", comentou uma fã.

Recentemente, Graciele falou sobre o processo de fertilização. "Tentamos seis vezes, na sétima que deu certo. Uma engravidei, mas foi para o lugar errado e tive que tirar, fui internada para tirar, estava correndo risco. As outras duas ou três engravidei e não chegaram nos dois meses. As outras não deram certo. Na sétima, fomos abençoados com a Clara", disse ela ao Gshow.

Graciele Lacerda abre o jogo sobre sua alimentação na gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda tem dividido vários momentos da gestação com seus seguidores das redes sociais. A mulher do cantor ZeZé Di Camargo, que sempre cuidou bastante de seu corpo, contou que durante a gestação está mantendo os cuidados com a alimentação.

No Instagram, ela publicou um vídeo mostrando tudo que comeu ao longo de um dia, deixando claro que sempre prioriza a qualidade. Graciele também contou na gravação que não está mais fazendo jejum. "Filmei para vocês todas as minhas refeições que fiz em um dia. Mesmo estando grávida eu tenho mantido alguns cuidados com a minha alimentação. Sem passar fome, me permitindo comer aquilo que tenho vontade, mas priorizando a qualidade nutricional do que estou ingerindo!! Gravidez com amor e cuidado", escreveu ela. Veja o vídeo!