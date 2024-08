Gil do Vigor revela crise que o impediu de entrar em avião

Gil do Vigor celebra conquista ao conseguir entrar em avião após perder o voo por causa de uma crise no aeroporto

O economista e ex-BBB Gil do Vigor surpreendeu ao contar que perdeu um voo por ter uma crise de ansiedade no aeroporto. Por meio das redes sociais, ele disse que tinha um voo marcado para a manhã desta sexta-feira, 16, mas só conseguiu embarcar no final da tarde.

Ele contou que perdeu o avião ao não conseguir embarcar. “Partiu, Recife! Volto na segunda. Comprei uma passagem para voar hoje pela manhã e tive uma crise de ansiedade e não voei. Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus”, disse ele.

Apesar do susto, o rapaz não deu mais detalhes sobre como está se sentindo.

Vale lembrar que ele se divide entre o Brasil e os Estados Unidos por causa de sua faculdade.

Gil do Vigor deverá participar de novela da Globo

Ex-participante do BBB 21, o economista Gil do Vigor aceitou um novo desafio na TV Globo! Em breve, o público poderá acompanhá-lo em uma participação especial na novela 'Família É Tudo'. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do site 'Notícias da TV'.

Como Gil não possui registro profissional de ator, ele interpretará a si mesmo na trama de Daniel Ortiz, evitando, assim, problemas com o Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões). O famoso entrará no folhetim em um papel de fofoqueiro de TV com o programa Gil do Veneno.

O "personagem" entrará na história para perturbar o sossego de Andrômeda (Ramille), Sheila (Marianna Armellini) e Chicão (Gabriel Godoy), que estarão cada vez mais famosos. Além disso, Gil do Vigor terá a companhia de Selminha Veneno - papel ainda sem atriz escalada.

A emissora está trabalhando para encaixar as gravações do ex-BBB ainda na próxima semana, uma vez que Gil comanda um quadro semanal com dicas de finanças no programa 'Mais Você' e possui uma agenda de compromissos.