Em recuperação, Gabi Melim comenta sobre retorno aos palcos após paralisia

A cantora Gabi Melim, ex-vocalista do trio musicalMelim, veio a público nesta quinta-feira, 2, dar detalhes sobre a recuperação e revelar aos fãs e amigos a previsão de retornar aos palcos após o diagnóstico. A jovem de 30 anos foi acometida pela paralisia de Bell, condição que acarreta fraqueza súbita de um lado do rosto e afeta diretamente a expressão facial.

"Perdão pela cara amassada e pela falta de pente no cabelo, caí da cama e gravei. Já retomei os ensaios e logo compartilho com vocês as novas datas dos shows solo do meu disco novo! Obrigada pelo carinho e paciência. Que 2025 seja maravilhoso para todos nós!", começou a cantora, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Em seguida, Gabi deu detalhes sobre sua recuperação e alertou os seguidores. "Para quem está passando por essa doença ou conhece alguém, seguem aqui as recomendações que recebi do meu médico neurologista e da minha fisioterapeuta durante o tratamento e que me ajudaram: se você descobre no início é mais fácil de reverter (então a qualquer sinal de paralisia, vá a uma emergência). Faça ressonância e tomografia da cabeça para descartar algo mais grave, como AVC. Entre com a medicação assim que receber o diagnóstico para o nervo não se agravar", aconselhou.

"Faça fisioterapia facial com um profissional qualificado pelo menos uma vez por semana. E aprenda como manusear sozinho em casa pelo menos 3 vezes ao dia (manhã, tarde, noite). Faça oclusão do olho fraco apenas para dormir (com fita para pele sensível). Use boné e óculos sempre que for à rua, para proteger o globo ocular", continuou.

Mitos sobre a paralisia de Bell

A cantora fez questão de explicar alguns mitos sobre a paralisia de Bell. "Agora vamos de polêmica (risos). Alguns mitos que os profissionais que estão cuidando do meu caso me passaram e eu gostaria de dividir com vocês. Então vamos lá, 5 coisas para NÃO se fazer na paralisia facial... Lembrando que são palavras dos profissionais da área que estão cuidando do meu tratamento", declarou.

E então, listou o que não fazer: "1. Eletroterapia "choquinho" -- NÃO FAÇA! A eletroestimulação provoca movimentos excessivamente intensos e contração muscular em larga escala, levando à fadiga e podendo resultar em sincinesia (termo médico que se refere a movimentos involuntários de músculos que ocorrem quando se tenta mover outro músculo), ambos prejudicando a recuperação; 2. Exercícios de mímica em frente ao espelho, NÃO FAÇA! Passar tempo praticando movimentos vigorosos em frente ao espelho não contribuirá para sua recuperação. É importante aprender a executar movimentos mais suaves para evitar o desenvolvimento de sincinesias", disse.

"3. Uso de gelo, NÃO FAÇA! O uso de gelo na face pode levar à vasoconstrição, reduzindo o fluxo sanguíneo local. Isso pode dificultar a recuperação neural e aumentar o risco de complicações, como a rigidez muscular; 4. Mascar chiclete, NÃO FAÇA! Os músculos mastigatórios não estão diretamente envolvidos na paralisia facial, e o ato de mascar chiclete pode sobrecarregar esses músculos, resultando em assimetrias faciais e no aumento de sincinesias, o que prejudica a reabilitação funcional; 5. Encher bexiga, NÃO FAÇA! Mesma lógica de soprar canudo. Ambas as práticas estimulam excessivamente o músculo bucinador. A contratura desse músculo pode interferir negativamente no sorriso e em outros movimentos faciais, além de promover desequilíbrios musculares que comprometem o processo de recuperação. Um beijo no coração de vocês", encerrou.

