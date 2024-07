O apresentador Otaviano Costa deu novos detalhes sobre a cirurgia que realizou para a correção de um aneurisma da aorta torácica

O apresentador Otaviano Costa deu novos detalhes sobre a cirurgia que realizou na região torácica recentemente. Ele foi operado há poucos dias para a correção de um aneurisma da aorta torácica e já recebeu alta. Em conversa com a repórter Ana Carolina Raimundi, que vai ao ar no Fantástico do próximo domingo, 28, ele falou sobre o assunto.

"Salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas", disse ele, que conversou com a equipe da Globo após deixar o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na segunda, 22. "[A cirurgia foi] algumas horas atrás. Emoção à flor da pele", disse a esposa dele, a atriz Flávia Alessandra. Com informações do portal G1.

De acordo com Otaviano, o aneurisma foi descoberto durante um exame de rotina e os médicos lhe informaram que a situação era grave. "Há mais ou menos 30 dias, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando", relatou ele, nas redes sociais.

"Como eu não estava conseguindo fugir para São Paulo para fazer o meu check-up rotineiro havia mais ou menos dois anos, para entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Masseto, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha", lembrou.

Vida em risco

“Num simples eletrocardiograma ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu tava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso. O aneurisma é um inchaço da veia. A qualquer momento eu poderia ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível”, contou o apresentador.

Otaviano passou três dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e se recupera em casa.