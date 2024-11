Filipe Bragança detalha processo que o levou à transformação física radical para filme

Filipe Bragança conta para a CARAS Brasil como foi perder dez quilos para interpretar o navegador Amyr Klink no filme 100 Dias

Filipe Bragança(23), um dos atores mais requisitados de sua geração, interpreta o navegador Amyr Klink (69) no filme 100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha (59) e que chega aos cinemas em 2025. A produção é baseada no livro 100 Dias entre Céu e Mar, escrito pelo próprio Klink, no qual ele descreve a experiência de atravessar o oceano Atlântico sozinho em um barco a remo, em 1984. Para reproduzir com fidelidade esse desafio, Filipe se submeteu a uma transformação física impressionante que detalha com exclusividade para a CARAS Brasil.

"Amyr planejou essa viagem por dois anos, então tinha um plano alimentar muito bem montado, mas já era um cara magro, de corpo atlético, e ao final da viagem emagreceu bastante. Eu entendi que embora eu tivesse um corpo atlético, fazendo exercícios e me alimentando bem, eu estava musculoso, com um corpo diferente do dele, e o personagem demandava essa transformação física", conta.

Em 2021, Filipe gravou a série Últimas Férias (da Disney Plus), na qual interpretava um atleta de polo aquático, e para esse trabalho ganhou músculos. Desde então, seguiu com uma dieta e rotina de malhação que mantivesse o físico mais forte. Quando foi anunciado como o ator que faria Amyr Klink no filme, ele pesava 78kg, com 12% de gordura corporal. Para o longa, precisaria perder peso, e esse processo de emagrecimento começou três meses antes do início das filmagens.

"Meu nutricionista Rafael Lauand criou um plano com déficit calórico bastante agressivo e eu comia basicamente peixe, frango, clara de ovo, frutas, legumes e saladas, em três refeições por dia. Era pouca comida. E meu personal Ramon Max criou uma rotina de treino diário para eu queimar calorias, que era basicamente cardio muito intenso. Durante três meses fiquei muito focado, disciplinado. Perdi dez quilos. Comecei as filmagens com 68 quilos e 8% de gordura".

O ator dá detalhes desse período: “Quando a gente passa por uma transformação física tão agressiva e tão intensa não é só o nosso corpo que responde, mas o nosso humor, então eu estava bem estressado durante grande parte do processo. Extremamente cansado, não sobrava energia para o resto, sentia fome, mas me agarrei a uma disciplina surpreendente até para mim. Fiquei muito feliz e orgulhoso do resultado".

As filmagens duraram dois meses, e Filipe seguiu com a dieta para manter os 68 quilos. “A maior dificuldade foi lidar com a restrição social de não beber, não comer fora, durante cinco meses. Curto tomar um drink, uma cerveja, e abri mão disso e de eventos sociais porque eu não tinha energia e disposição emocional, então me tornei recluso durante o processo, foi muito solitário, e por ser trabalho botei uma pressão maior. Foi muito difícil sentir esse estresse psicológico, sem energia, me alimentando tão pouco e ficando sempre tão cansado".

Recuperação

Finalizado o trabalho, em meados de setembro, o ator iniciou um processo de recuperação, para retomar sua alimentação e preparo físico de antes. "Foi um período confuso porque me acostumei com um físico, que era o meu objetivo, e eu estava obcecado em chegar nele, então quando o filme acabou eu precisei entender como seria voltar ao que eu era, e com saúde. Estou com um treino para recuperação de massa, e minha dieta é saudável, com ovos inteiros e carboidratos".

A experiência trouxe aprendizados: "Hoje tenho uma alimentação mais equilibrada, com um consumo bem menor de álcool, e quero beber cada vez menos. Nos exercícios, ganhei uma resistência no cardio que me permite fazer um treino mais intenso", conta. Se faria tudo outra vez para um novo papel, Filipe não tem dúvidas: "Se um personagem demandar uma transformação física eu faria de novo, e gosto disso, porque gosto de me perceber fisicamente diferente, e tenho feito isso em cada projeto. Mas eu tentaria ser menos intenso e obsessivo, porque acho que não é saudável. Mas faz parte do meu trabalho e quero estar sempre fisicamente preparado".

