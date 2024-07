Filha de André Gonçalves passa por cirurgia no fêmur e mostra exames

Filha de André Gonçalves e Cynthia Benini, Valentina Benini surpreendeu ao revelar que sofreu fraturas no fêmur e foi operada

Filha de André Gonçalves e Cynthia Benini, a jovem Valentina Benini, de 21 anos, passou por uma cirurgia nos últimos dias. Ela precisou ser operada ao sofrer duas fraturas no fêmur. O procedimento correu dentro do previsto e ela mostrou que está bem.

Sem revelar como a fratura aconteceu, Valentina mostrou fotos de seus exames para exibir o osso fraturado. “Para quem não sabe, estou me recuperando de duas fraturas no fêmur. Obrigada a todos pelas mensagens. Agora é sobre recuperação”, disse ela.

Então, a mãe dela também contou que a filha está bem. “Minha filha passou por uma cirurgia no retorno de nossa viagem, mas agora esta se recuperando”, afirmou.

A viagem de Cynthia Benini e Valentina Benini

Nas redes sociais, Cynthia Benini compartilhou um texto sobre como foi viajar com a filha, Valentina Benini, pela Europa.

"Viajar com minha filha sempre foi (e continuará sendo) uma das melhores experiências que investi na vida! Passamos por lugares incríveis como Amsterdã, Berlim, Roma, Vaticano e Milão. Cada lugar trouxe novas aventuras e momentos inesquecíveis. Desde passear pelos canais de Amsterdã até explorar a história de Berlim, as ruas vibrantes de Roma, a grandiosidade do Vaticano e a elegância de Milão. Cada passo foi uma descoberta. Não vou mentir, tivemos nossos desafios. Teve calor, frio, dores pelo corpo, risadas, saber lidar com diferenças de humores culturais e até com surpresas inesperadas, foi um teste de paciência e união. Mas, esses momentos nos ensinaram tanto!", disse ela.

E completou: "Essa viagem nos mostrou que, independentemente de onde estamos, nosso amor e nossa parceria são inabaláveis e isso nos ajudou a fortalecer ainda mais nossa relação de mãe e filha. Obrigada @valenbenini , por cada sorriso, cada abraço e por ser a melhor companheira de viagem que eu poderia ter! Mal posso esperar pelas próximas aventuras ao seu lado. Te amo".