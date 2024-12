Fernanda Rodrigues revela que teve um tumor em 2024: 'Me livrei'

De forma discreta, Fernanda Rodrigues surpreende ao revelar que teve um tumor em 2024 e revela qual foi o tipo da doença. Saiba mais

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues revelou, de forma discreta, que teve um tumor em 2024. Ela fez uma retrospectiva de momentos marcantes do seu ano em um texto nos stories do Instagram. No meio da mensagem, a artista contou que teve um carcinoma, que é um tumor maligno nos tecidos do corpo.

A estrela contava sobre o que viveu nos últimos meses quando escreveu: “Me livrei de um carcinoma”. Porém, ela não deu mais detalhes sobre a doença ou o tratamento que fez.

O que é carcinoma?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, carcinoma é um câncer que tem início em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas. Existem dois tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular, que é o mais comum e menos agressivo. Ele surge como uma ferida ou nódulo e tem evolução lenta. O segundo tipo é o carcinoma epidermoide, que pode apresentar metástase em outros órgãos. Este tumor surge como uma lesão no tecido.

A retrospectiva de Fernanda Rodrigues

No post no qual revelou o carcinoma, Fernanda Rodrigues também relembrou momentos felizes e marcantes do seu ano. Confira a mensagem completa dela:

“Esse foi o ano mais intenso da minha vida! Fiz tantas coisas incríveis que até fazer essa retrospectiva de melhores momentos foi difícil! Trabalhei muito, fiz novela, filme, temporada nova do Como Será, collab de roupa… Me desafiei em coisas diferentes profissionalmente. Conheci pessoas maravilhosas no trabalho que viraram amigas da vida. Vi o show da minha ídola Madonna duas vezes. Fui em vários festivais de música pelo mundo. Me livrei de um carcinoma”, afirmou.

“Viajei muito. Celebrei 16 anos de casamento e os 15 anos da minha pequena. Fizemos a viagem que ela sempre sonhou. Fortaleci minha família. Vivi uma experiência de viver num lugar diferente. Aprendi muito, muito mesmo! Dei muita atenção aos meus filhos. Ganhei amigos novos e realizei vários sonhos e já plantei muitos novos pro próximo ano. Nossa… Obrigada 2024! Nunca vou te esquecer”, finalizou.

