Fabiana Justus explica nova fase do tratamento contra leucemia

Fabiana Justus respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e fez questão de explicar a nova fase do seu tratamento contra a leucemia

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária, que foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano, aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs.

Nesta quinta-feira, 22, uma seguidora quis saber qual é a nova fase do tratamento contra a doença. Fabiana afirmou que a doença está em remissão, mas ela precisa tomar um medicamento uma vez por semana. O medicamento funciona como uma quimioterapia, mas é bem mais leve.

"Não é um tratamento novo, é parte do protocolo do meu tratamento. Estou em remissão, ou seja, doença zerada, graças a Deus, mas desde sempre teria que fazer esse tratamento de manutenção, como eles chamam, que é para doença não voltar, mesmo o rico sendo baixo após o transplante", explicou ela, afirmando que ainda não sabe quanto tempo o tratamento vai durar. "Meu médico falou que por no mínimo seis meses e no máximo dois anos. Ele que vai decidir conforme as respostas do meu corpo", disse.

Efeitos colaterais

Nesta quinta-feira, 22, Fabiana Justus preocupou seus fãs ao aparecer nas suas redes sociais diretamente da cama de um hospital. A influenciadora revelou ter sofrido efeitos colaterais do remédio que toma para realizar a manutenção do seu tratamento, que considera uma "quimioterapia leve".

A empresária compartilhou nos Stories do seu perfil do Instagram, no qual relatou: "Não apareci por aqui hoje, porque estava com uma crise de enxaqueca inexplicável. Acordei de madrugada com crise de enxaqueca e enjoo. São efeitos colaterais do remédio que eu tomo de manutenção, que é uma quimioterapia, mas é uma quimioterapia leve. Mas, me dá bastante efeito [colateral] algumas vezes", explicou.

"Algumas vezes não... a última vez que eu tinha tomado não tinha me dado esses efeitos. Agora, me deram vários remédios aqui, estou no hospital tomando, e agora estou melhor. [...] Eu estava mal, com a cabeça latejando, e agora, graças a Deus, me deram remédio e estou bem melhor. Então, agora estou dando bom dia para vocês! Estava dormindo aqui, sem energias", acrescentou em seguida.

Mais tarde, ela mostrou já estar em casa e se sentindo melhor e atualizou os fãs sobre o seu estado. "Estou em casa já, no meu quarto, deitada. A Simone [Maciel, enfermeira] falou: 'Para de bancar a super-mulher, vai descansar!'. E, eu não gosto de ficar assim, não gosto de me 'render'".

"Mas, às vezes, a gente precisa recuperar as energias, então desmarquei a ginástica que tinha hoje, porque ontem eu estava apenas cansada, hoje realmente não tenho condições de fazer. E a gente fez até um painel viral, por conta da minha voz estar assim, para ver se peguei alguma coisa das meninas, porque elas estavam com rinovírus, que é tipo uma gripe bem 'boba', mas vai saber?!", completou.

E concluiu: "Eu estou com meu nariz normal, sem coriza ou nada disso, mas como a minha voz está meio esquisita, a gente falou para fazer um painel viral para ver se está tudo bem ou se peguei alguma coisa e por isso estou mais cansada que o normal. O importante é que a dor de cabeça melhorou muito e o enjoo médio, ainda estou com um pouco".