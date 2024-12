Esposa de Paulo Miklos atualiza quadro de saúde do artista, internado na UTI

Após internação por gastroenterite, esposa e equipe de Paulo Miklos tranquilizaram os fãs sobre seu quadro de saúde: "Já está em processo de cura"

O cantor Paulo Miklos, de 65 anos, está internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, devido a uma gastroenterite. Apesar do susto, o estado de saúde do ex-vocalista dos Titãs não é grave, conforme informou sua esposa, Renata Galvão, à Quem nesta quinta-feira, 12.

"Não está acontecendo nada, ele está com uma gastroenterite, só isso. Não foi encontrado desacordado em casa, está tudo bem", disse a diretora-executiva ao veículo.

A assessoria de comunicação do artista também tranquilizou os fãs, reforçando que Paulo está se recuperando. "Paulo foi internado motivado por uma gastroenterite, nada grave, e já está em processo de cura", declarou a equipe.

Vale lembrar que o cantor Paulo Miklos é casado com Renata Galvão e ambos estão juntos há 5 anos.

Em 2022, quando completaram 3 anos de união, ele fez uma homenagem especial para a amada nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto do casal em um clique descontraído durante a cerimônia de casamento e, na legenda, escreveu uma linda declaração de amor.

"Hoje é o nosso aniversário de casamento! Felicidade e amor sem fim! Te amo, Renata Galvão Miklos. Três anos e uma pandemia terrível ou uma longa lua de mel? Os melhores momentos da vida são ao teu lado", declarou Paulo na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Miklos (@miklospaulo)

Entenda o caso

