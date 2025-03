Especialista analisa exposição de Kate Middleton em meio a tratamento contra câncer: 'Impacta'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch também comenta período que Kate Middleton passou longe dos holofotes

De volta aos holofotes, Kate Middleton (43) segue em tratamento contra o câncer. A princesa de Gales, que anunciou o diagnóstico em março de 2024, passou um período afastada da exposição pública e a atitude pode impactar na luta contra a doença.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que a vida sob os holofotes pode trazer impactos para o tratamento contra o câncer. À época, Kate Middleton passou meses longe dos compromissos da família real britânica e, apesar de ter se tornado alvo de especulações, a especialista afirma que a atitude foi necessária.

"A exposição pública impacta, sim, a relação e nessa hora o casal precisa de recolhimento e privacidade para lidar com as emoções, as dores e os medos. Foi importante a princesa Kate ter saido dos holofotes para focar em se cuidar", diz.

Leia também: Câncer de Kate Middleton impactou relação com príncipe William? Especialista explica

A princesa de Gales se tornou assunto no mundo em janeiro do ano passado, ao ser internada para uma cirurgia abdominal. Após passar meses longe dos holofotes, a princesa de Gales surgiu em um vídeo e contou sobre o diagnóstico de câncer. Apesar de não ter revelado o tipo da doença, ela contou que havia começado o tratamento quimioterápico.

Em setembro de 2024, a família real britânica anunciou o término das sessões de quimioterapia de Kate e, em janeiro deste ano, ela fez um comunicado para falar sobre a remissão da doença. A etapa pode apontar a regressão do câncer ou sua cura, de acordo com o National Cancer Institute.

A psicanalista também aponta a importância do apoio de seu marido, o príncipe William (42), em meio ao processo da doença. "Que bom que o marido William parece estar sendo um príncipe, literalmente, nesse momento tão desafiador de sua esposa."

Leia mais em: Prínicipe William e Kate Middleton adotam nova postura no casamento após 'crise decisiva'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA FAMÍLIA REAL BRITÂNICA EM SEU PERFIL OFICIAL DO INSTAGRAM: