Verdade sobre a demora de Kate Middleton para revelar o câncer vem à tona

Ex-funcionário do príncipe William revela o motivo para Kate Middleton ter demorado para revelar o diagnóstico de câncer

Em 2024, a realeza britânica comoveu os admiradores ao redor do mundo ao revelar que Kate Middleton estava com câncer. Na época, o diagnóstico só veio à tona após ela ser alvo de especulações sobre seu estado de saúde após fotos editadas circularem pela web e ela ficar um longo tempo longe dos eventos públicos. Para colocar fim aos rumores, Kate gravou um vídeo para contar que estava em tratamento de quimioterapia após descobrir um tumor durante o período em que ficou internada para uma cirurgia em janeiro.

Agora, o motivo para a demora do anúncio da doença veio à tona. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes Australia, o ex-assessor do príncipe William, Jason Knauf, contou a verdade sobre a decisão do casal real.

Ele disse que Kate e William pensaram nos filhos antes de darem a notícia para a população mundial. “Eles não queriam dizer ainda que ela tinha câncer porque não tinham contado às crianças e ainda estavam trabalhando em como contar às crianças”, disse ele.

Além disso, o ex-funcionário real relembrou como foi ver William dando a notícia triste para sua equipe. “Foi horrível, absolutamente horrível. É o pior momento que já vi”, afirmou.

Kate Middleton visitou hospital e falou da remissão do câncer

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao revelar que está em fase de remissão do câncer, que é quando já encerrou o tratamento e o tumor já foi eliminado. Ela contou a novidade ao visitar os pacientes do hospital onde fez seu tratamento no ano de 2024.

Em um post nas redes sociais, a esposa do príncipe William mostrou uma imagem de sua visita oficial ao hospital e falou sobre a importância de apoiar iniciativas de cuidados com a saúde das pessoas. "Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo", disse ela.

E completou: "Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e o conselho que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais. Ao apoiar pesquisas inovadoras e excelência clínica, bem como promover o bem-estar do paciente e da família, podemos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer."

Por fim, Kate falou de sua própria saúde. "É um alívio estar em remissão agora e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito o que esperar. Obrigada a todos pelo apoio contínuo", declarou.

