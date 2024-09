Especialista alerta Viih Tube sobre como agir em meio a crise de arritmia; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica o que Viih Tube pode fazer caso tenha uma crise de arritmia durante sua gestação

Grávida do segundo filho, Viih Tube (24) revelou no fim do ano passado que descobriu uma arritmia cardíaca. Apesar de o problema no coração não apresentar riscos para ela ou para Ravi, fruto do casamento com Eliezer (34), é importante que ela saiba se acalmar caso enfrente uma crise.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica que é importante que Viih Tube saiba que a causa e o tipo de sua arritmia cardíaca indicam que o coração dela tem um bom funcionamento . "[Ou seja] ela e o bebê não correm risco de vida, caso tenha uma crise."

A especialista diz que, apenas o fato de saber isso, já ajuda com que as pacientes se tranquilizem em meio a uma possível crise e em poucos minutos o coração já volta ao ritmo normal —e os sintomas como palpitação e aceleração no coração também diminuem.

A médica acrescenta que há algumas atitudes que Viih Tube, e outras pacientes, podem ter caso passem por uma crise de arritmia cardíaca. "Exercícios de relaxamento e controle de respiração são benéficos durante as crises", afirma.

Viih Tube revelou seu diagnóstico em meados de outubro do ano passado. Na época, ela afirmou que sentiu palpitações no coração e decidiu procurar ajuda médica, então, foi submetida a uma extensa bateria de exames para averiguar o que estava acontecendo.

"Nada grave. O medo da minha cardiologista era que fosse alguma inflamação, algo maligno, mas não. Tudo indica que é uma arritmia benigna, provavelmente porque sobrecarreguei meu coração com ansiedade, estresse e muito trabalho", relatou.

Ex-participante do BBB, ela aproveitou o momento para fazer um alerta aos seguidores. "Não somos mutantes. Temos limites. Mesmo que às vezes a gente queira fazer tudo, queira dar conta de tudo, precisamos respeitar nosso corpo, os sinais."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIIH TUBE NO INSTAGRAM: