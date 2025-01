Especialista alerta sobre complicações do procedimento de Alessandra Ambrósio: 'Irreversível'

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica quais as possíveis complicações das facetas dentárias que Alessandra Ambrósio possui

Alessandra Ambrósio(43) é uma das celebridades que decidiu cuidar do sorriso ao colocar facetas, as famosas lentes, nos dentes. Apesar de o procedimento ter realçado sua beleza de forma natural, é importante estar atento a possíveis complicações.

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica que as facetas usadas por Alessandra Ambrósio e outras celebridades podem ter algumas graves complicações caso não sejam bem-cuidadas . "[Pode ocorrer] a perda irreversível da estrutura dos dentes, infiltração e [precisar de] tratamento endodôntico (canal)."

Além disso, as próteses não são indicadas para alguns pacientes. "Pessoas com problemas bucais como periodontite, má oclusão dental ou dentes sobrepostos, perda significativa da estrutura do dente e dentes muito escurecidos."

O dentista afirma que também são necessários alguns cuidados para evitar as complicações, desde as mais leves até as mais graves, não danificá-las e aumentar sua durabilidade —que pode chegar até 20 anos, se bem conservadas. Abaixo, Pinheiro lista algumas atitudes que os pacientes devem ter após colocá-las:

Evitar hábitos parafuncionais como roer unha, morder objetos e usar os dentes como ferramentas;

Visitar regularmente o dentista.

Usadas para trazer harmonia no tamanho, cor e formato dos dentes, as facetas são usadas para corrigir pequenos desalinhamentos. Além da supermodelo, nomes como Grazi Massafera (42), Ingrid Guimarães (52), Ronaldinho Gaúcho (44), e até mesmo famosos internacionais como Lindsay Lohan (38), George Clooney (63) e Blake Lively (37) também já aderiram às famosas lentes nos dentes.

No Brasil, celebridades como os cantores MC Daniel(26) e Kevinho(26) chegaram a receber críticas por colocar as próteses. Alguns internautas apontaram que o procedimento ficou exagerado, tirando a naturalidade dos dentes dos artistas.

