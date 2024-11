Eliezer revela que o pai se curou de doença: 'Ele venceu'

Boa notícia! O influenciador Eliezer dividiu com o público a notícia de que seu pai, diagnosticado com tumor há um ano, está curado

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais para compartilhar uma ótima notícia sobre sua família. Na segunda-feira, 11, o marido de Viih Tube revelou que seu pai, Luiz Carlos, diagnosticado com um tumor nos rins há cerca de um ano, está curado da doença.

Em seus stories no Instagram, Eliezer publicou uma foto onde aparece abraçando o patriarca para celebrar a novidade. O ex-participante do BBB 22, da TV Globo, dividiu a informação após um internauta perguntar sobre o quadro de saúde do sogro de Viih Tube.

"Eli, acompanhei tudo o que aconteceu com seu pai, mas não sei se você postou como ele está atualmente", enviou o seguidor em questão. "15 dias atrás, dia 30 de outubro, recebemos a notícia que ele venceu a doença, graças a Deus", contou o ex-BBB. O influenciador revelou em dezembro de 2023 que foi informado sobre a situação do pai.

Na ocasião, Eliezer explicou que Luiz Carlos havia acabado de realizar uma cirurgia para retirada do tumor. Ele ainda disse que o familiar 'escondeu' o diagnóstico de imediato para não causar preocupações. "Eu descobri que meu pai estava com um tumor já bem grandinho nos rins, quando eu falo 'eu descobri' é porque ele já sabia e não queria me contar para 'não me preocupar'", disse ele, na época.

Eliezer revela cura do pai - Reprodução/Instagram

Nasceu? Viih Tube não vai ao casamento de Lucas Rangel e levanta suspeitas

Nos últimos dias, Viih Tube compartilhou em seus stories que estava sentindo contrações e que parte de seu tampão mucoso havia saído. Por isso, ela havia faltado a um compromisso, mas se mostrou determinada a ir ao casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley nesta segunda-feira, 11.

Contudo, a empresária não marcou presença no evento ao lado do marido Eliezer, mesmo eles sendo padrinhos dos noivos. A ausência dos ex-BBBs logo intrigou os internautas e levantou a suspeita de que o filho deles, Ravi, tenha nascido ou que a famosa esteja em trabalho de parto. Além disso, ambos não postaram nada de novo em sua rede social nas últimas 24 horas.

Vale lembrar que Viih Tube estava se preparando para um parto normal e nos últimos dias comentou que estava muito segura, pois havia estudado muito cada fase. Consciente do processo, ela não se mostrou desesperada ao ter mais contrações do que o normal e falou que estava com mais de 38 semanas.

