Eduardo Suplicy anuncia remissão do câncer e médico alerta para cuidados: 'Cautela'

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra explica sobre remissão do câncer de Eduardo Suplicy e reforça cuidados em pacientes idosos

O deputado estadual Eduardo Suplicy (83) anunciou que o linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, o qual luta há quatro meses, está em remissão. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho dá mais detalhes sobre essa nova fase de tratamento da doença do político e reforça cuidados em pacientes oncológicos com idade avançada.

Eduardo Suplicy foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin no mês de julho deste ano. Nesta quinta-feira, 28, através de suas redes sociais, o político contou que estava preparado para realizar a última sessão de imunoterapia.

O Dr. Jorge Abissamra explica que essa nova fase do tratamento de Eduardo Suplicy, a remissão da doença. De maneira resumida, significa que o paciente está respondendo bem ao tratamento. Ou seja, os sinais e sintomas estão reduzidos ou ausentes após o tratamento.

Sobre os cuidados nessa fase do tratamento, o especialista avalia: "Ele deve manter o acompanhamento médico com consulta periódicas e exames para monitorar as respostas ao tratamento".

Eduardo Suplicy foi diagnosticado com a doença aos 83 anos, o oncologista reforça os cuidados com pacientes oncológicos em idade avançada: "Devem ter ainda mais cautela a outras patologias não oncológicas mas habituais do idosos".

"Além de um acompanhamento multidisciplinar com nutricionistas, pois como eles tem reserva fisiológica menor, precisam ficar atentos para minimizar os impactos que o tratamento pode causar nessas pessoas e para manter uma boa qualidade de vida", declara.

SINAL MUITO POSITIVO

Eduardo Suplicy anunciou a remissão da doença após quatro meses de seu tratamento. O Dr. Jorge Abissamra Filho explica que esse é um bom sinal sobre as possibilidades de cura do câncer do político.

"O fato de ele ter respondido em 4 meses ao tratamento, ou seja, de maneira rápida, é um sinal muito positivo sobre as possiblidade de cura. Não existe um período pré determinado porém 4 meses é um tempo breve para remissão de uma doença oncológica", finaliza o oncologista.

