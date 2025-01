Dentista analisa novo sorriso de João Guilherme: 'Não tem cara de artificialidade'

Namorado de Bruna Marquezine, João Guilherme mudou o sorriso e aderiu novas lentes

Adepto das lentes de contato, João Guilherme (22) mostrou seu novo sorriso após refazer procedimento nos dentes em outubro do ano passado. O namorado de Bruna Marquezine (29) destacou um sorriso com aspecto natural, o que pode ter sido confundido como pouca ou nenhuma alteração.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bianca Prunes, dentista e especialista em estética e prótese, explica o sorriso anterior do influenciador digital e destaca os principais pontos da modificação no visual do artista.

"No caso dele, o que a gente vê, quando a gente olha o sorriso antigo, é bem aquelas características que de peças de laminados, essas lâminas, as lentes, enfim, do tom, formato um pouco mais quadradinho mesmo, um pouco mais simétricas entre si, digamos assim, com pouca característica de superfície, de forma de naturalidade, então dá pra ver que tem um tratamento sobre aqueles dentes", explica.

"E, por sua vez, no tratamento novo que ele fez, a gente observa que, sim, os dentes são claros, mas eles não são todos da mesma cor. Então você olha o sorriso antigo dele, você olha pra parte mais perto do lábio superior, digamos assim, que é mais perto da gengiva, até a bordinha inferior, que fica mais perto do lábio inferior, que é o que a gente vê, a bordinha do dente. A pontinha, tudo claro mas da mesma cor, digamos assim, com a mesma opacidade, sem translucidez, sem muito efeito de superfície", segue a especialista.

"No tratamento novo dele a gente vê diferenças de forma importantes ali, então se fez os incisivos laterais, que não são esses dentes bem do meio, do lado ali, um pouco mais arredondados, você vê que eles não são bem simétricos, eles têm diferenças, se você dividir o rosto ao meio você vê um lado com algumas diferenças em relação ao outro lado, que também dá uma característica de mais naturalidade, e a gente vê que são dentes, são peças cerâmicas claras, mas que tem translucidez, que tem os efeitos todos que a gente tem num dente natural", complementa.

Observando de fora, a dentista ressalta que o objetivo do novo sorriso do ator e pode ter sido justamente o de renovar o visual sem deixar tão evidente o aspecto de algo superficial. Algo buscado por muitas celebridades que recorrem ao uso de lentes, um procedimento que desgasta partes do dentes para acomodar as próteses.

"É uma busca ir por algo que pareça que não, assim, foi feito, tem que refazer porque tem o desgaste, então tem que refazer, não tem como só tirar. Mas não tem cara de artificialidade, digamos assim", conclui a profissional.

VEJA O ANTES E DEPOIS DO SORRISO DE JOÃO GUILHERME: