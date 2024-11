Deborah Blando revela doença que causa fortes dores: ‘Meio do tratamento’

Entenda a doença grave que atingiu a cantora Deborah Blando e que faz com que ela sinta fortes dores no dia a dia

A cantora Deborah Blando, de 55 anos, surpreendeu ao contar que vive com uma doença grave e que causa fortes dores no seu dia a dia. Em um depoimento nas redes sociais, ela contou que foi diagnosticada com fibromialgia aos 19 anos. Inclusive, a estrela disse que só falou sobre o assunto agora porque sentia vergonha.

"Eu tenho fibromialgia desde os 19 anos. Tenho muitas histórias de trabalhos que fiz com dor que vocês conhecem e nem imaginam. Tenho mais tempo com fibromialgia do que sem. São 36 anos com essa doença. Antes era síndrome, eu tinha vergonha de falar e vergonha de dizer que estava com dor. Porque as pessoas não acreditam que você seja tão forte que consegue sorrir e trabalhar com dor ou prestar atenção e rir da piada do outro com dor. Mas aprendemos nos deixar pra trás. Nosso corpo por último é esse e um dos motivos da fibromialgia se desenvolver", disse ela.

E completou: "Dores por todas as cadeias musculares que depende do quadro e estilo de vida podem melhorar ou piorar. Morei mais anos na Inglaterra do que deveria. Mas meus filhos estavam com câncer terminal e eu tive que esperar a horinha deles partirem e depois a minha de voltar para a temperatura tropical. Depois de passar pelas Ilhas Canárias, Flórida. Cheguei no Brasil. Tudo atrás de uma cura. Aos poucos eu vou contanto pra vocês minha estória e as pessoas que agora estão me mostrando novos caminhos pra eu poder ter uma qualidade de vida de volta e voltar aos palcos ano que vem !!! Estou me tratando com @drwuilker e estamos bem animados. Você deve conhecer alguém que tem. Eu vou deixar aqui um pedido. Por favor não julgue nunca ninguém que diz que está com dor. São dores invisíveis!! Você não vê, isso não quer dizer que não dói".

Hoje em dia, ela faz um tratamento chamado bloqueio venoso parassimpático para dor crônica.

O que é fibromialgia?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma síndrome que provoca dor em todo o corpo, principalmente na musculatura. Os sintomas ainda podem abranger fadiga, sono não reparador, alterações na memória, ansiedade, depressão e alterações intestinais. A doença é mais comum em mulheres.

O diagnóstico é feito de forma clínica, após o médico descartar outros problemas. Os sintomas geralmente acontecem em todo o corpo e pode ser pior no final do dia, e também sensibilidade ao toque.