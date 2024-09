De Preta Gil a Zé Neto: dores emocionais e alerta para saúde física

Preta Gil e Zé Neto são alguns famosos que estão passando por questões emocionais. Veja o que a especialista diz sobre dores que podem afetar a saúde física

Zé Neto (34) anunciou pausa na carreira para tratar depressão e síndrome do pânico. No auge do sucesso no mundo sertanejo, o cantor, que forma dupla com Cristiano (38) , segue um tratamento especial com especialistas em saúde mental para poder retomar o mais breve possível a sua rotina.

Em agosto, Preta Gil (50) retomou o tratamento contra um câncer colorretal. Ela se internou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a constatação de exames de rotina sobre a necessidade de retomar o tratamento oncológico.

Casos de artistas com saúde precisando de cuidados médicos têm chamado a atenção nos últimos anos. A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira, especialista em comportamento e relacionamento, sobre os impactos físicos que a saúde mental pode provocar no paciente.

No caso de Zé Neto, por exemplo, o cantor vive questões com sua saúde psicológica. A profissional alerta que questões da mente muitas vezes se transformam em sintomas físicos, ou seja, se materializam de alguma forma no corpo.

"A somatização, que nada mais é que o aparecimento de doenças físicas diante de situações, dores emocionais, é bem frequente. A gente não tem como hoje mensurar. A pessoa passou por um processo doloroso, até porque, diante da nossa vida, durante a nossa vida, a gente passa por processos nervosos e nem todo mundo desenvolve aí uma doença física. Mas a gente sabe o quanto as questões emocionais, quando não trabalhadas, quando não processadas, quando não expostas e, de uma certa maneira, encaradas e enfrentadas, elas ficam no corpo e cada uma vai somatizar de uma maneira", explica.

Oliveira afirma que os sintomas são vários e podem ser manifestados em sua maioria em dores. "Tem gente que vai desenvolver uma enxaqueca crônica, tem gente que vai desenvolver uma psoríase, tem gente que vai ter labirintite, tem gente que vai ter uma alopécia, tem gente que vai ter problemas gastrointestinais e tem pessoas ali que vão acabar desenvolvendo outros tipos de doença. Então, a gente não tem como comprovar ali de onde veio a doença, mas é inegável que existe sim uma associação entre sofrimento e doenças físicas", ressalta.

Preta Gil enfrentou uma traição pública do ex-marido com sua ex-stylist durante a primeira fase do tratamento oncológico. A psicóloga alerta que pacientes nas condições da cantora precisam de acompanhamento psicológico, principalmente quando enfrentam um problema de saúde em que as emoções ficam fragilizadas.

"O ideal é que o paciente passe sim por um tratamento mediante qualquer tipo de vulnerabilização, a gente se fragiliza, a gente questiona nosso valor, a gente questiona a nossa finitude, por exemplo, quem está passando por um tratamento oncológico, são altos e baixos com relação à esperança, desesperança, confiança no tratamento, decepção, frustração, então todas as emoções elas ficam muito mais intensas e muito mais instáveis, então para lidar com a impotência, para lidar com a vulnerabilidade, é muito indicado que esses pacientes procurem sim ajuda psicológica", conclui.