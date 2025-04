Danton Mello revela mudanças de hábitos após diagnóstico: 'Comecei'

O ator Danton Mello contou que passou por uma mudança em seu estilo de vida após ser diagnosticado com uma doença. Veja mais!

O ator Danton Mello contou que passou por uma mudança em seu estilo de vida após ser diagnosticado com diabetes tipo 2 há pouco mais de uma década. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quarta-feira, 2, ele contou por que intensificou os cuidados com a saúde.

Há pouco mais de dois anos, o ator se mudou para Santana do Parnaíba, a 40 km de São Paulo, com a esposa, Sheila Ramos, e o enteado, João Vitor. No entanto, devido as gravações da novela Garota do Momento, da Globo, ele está temporariamente no Rio, onde viveu grande parte de sua vida.

Sobre esse retorno, ele analisou: "É uma mistura de sentimentos. É gostoso, porque passei minha vida no Rio. Meu irmão (Selton Mello) e meu pai (Dalton) moram na cidade, onde também tenho grandes amigos. Estou num apartamento que a Globo me colocou, com uma estrutura maravilhosa. Mas é estranho, porque estou morando, mas não voltei. Não estou na minha casa", falou.

Mudança de hábitos

Morando no Rio de Janeiro para as gravações da novela Garota do Momento, da Globo, ele contou que intensificou os cuidados com a saúde nesse período. "Desde que descobri a diabetes, vivi uma das piores coisas para a saúde: o efeito sanfona, que é ganhar e perder peso. Fiz meu check-up anual antes de chegar ao Rio, e algumas taxas estavam alteradas", detalhou.

E complementou: " Então, já me mudei com a preocupação de cuidar mais da alimentação e de fazer algo que nunca gostei: exercícios. Comecei a caminhar no calçadão e curti. Agora, a caminhada já virou corrida. Está me fazendo muito bem e emagreci bastante. É algo que preciso levar para a vida".

Recentemente, Danton Mello compartilhou fotos com alguns atores do elenco de Garota do Momento. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator, que interpreta o personagem Raimundo no folhetim das seis, aparece ao lado de Pedro Novaes, o Beto, e João Vitor Silva, o Ronaldo, os seus filhos na ficção, além de Maisa Silva, a Bia. Veja os cliques!

