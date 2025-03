Bruno Mazzeo lamenta 13 anos sem o pai, Chico Anysio: 'Saudade sem fim'

Saudades! O ator Bruno Mazzeo prestou uma homenagem emocionante ao pai, o humorista Chico Anysio, falecido em março de 2012

O ator Bruno Mazzeo usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante ao pai, Chico Anysio. Em seu perfil oficial, o artista recordou a data de falecimento do patriarca da família, ocorrido em março de 2012.

Para ilustrar a declaração, Bruno escolheu um registro antigo, de quando ainda era criança, ao lado do humorista. Na imagem, pai e filho aparecem se admirando. "Hoje 13 anos dessa saudade sem fim", escreveu o famoso na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos famosos e fãs de Chico Anysio deixaram mensagens carinhosas. "Muita saudade", declarou o cantor Fabio Jr. "Que foto meu amigo", disse o cantor Samuel Rosa. "Que lindeza de foto", falou o ator Marcelo Médici. "Saudade eterna", escreveu Sabrina Sato.

Um dos maiores nomes do humor brasileiro, Chico Anysio faleceu em 23 de março de 2012, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla dos órgãos após diagnóstico de infecção pulmonar. Além de Bruno Mazzeo, o artista também é pai de mais sete filhos.

Bruno Mazzeo diz não ter recebido herança de Chico Anysio

Em 2024, o ator Bruno Mazzeo fez uma revelação surpreendente sobre seu pai, o humorista Chico Anysio, falecido em 2012. Durante participação do podcast Desculpa Alguma Coisa, do Universa, o famoso admitiu que não recebeu nenhuma herança de seu pai.

Em conversa com a apresentadora Tati Bernardi, Bruno disse que Chico não acabou deixando nada para seus filhos após sua morte aos 80 anos. "Não deixou dívida, mas não deixou herança. As dívidas foram feitas depois que ele morreu", contou o ator.

Bruno ainda disse que seu pai não ligava muito para o dinheiro e coisas materiais, surpreendendo com o motivo. "O desprendimento dele com dinheiro era uma loucura. As pessoas enrolavam ele, ele acreditava. Ele tinha um caderno com uma lista de pessoas que ele ajudava", revelou.

