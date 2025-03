A modelo Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, se defende após internautas comentarem sobre o uso do editor de foto para deixar a sua cintura mais fina

A modelo Ana Paula Siebert, de 37 anos, decidiu rebater as críticas negativas de internautas após publicar fotos usando biquíni em seu perfil no Instagram. Isso porque a advogada, que curtiu uma praia em Trancoso, na Bahia, foi 'acusada' de usar photoshop em uma das imagens .

No registro, a esposa do empresário Roberto Justus, está sentada em uma cadeira de praia. Mas alguns fãs notaram um possível uso do editor de fotos para alterar a aparência de sua cintura.

"A penúltima foto, deformaram as costelas da mulher, coitada", escreveu uma pessoa. Outros, perguntaram à Ana Paula o que havia acontecido na região. A influencer, por sua vez, explicou o ocorrido: "Zero photoshop, é o tecido da cadeira, mulher", rebateu.

Admiradores da influencer a defenderam: "O povo ver defeito em tudo e não consegue ver que foi apenas o vento que levantou o tecido da cadeira, escorando no abdômen da Ana", escreveu uma. "É só observar a posição que ela sentou o pano da cadeira levantou e cobriu parte da barriga dela, não tem nada demais na foto", disse um.

Ana Paula Siebert opina sobre looks de Carnaval: 'Ridículo'

Recentemente, Ana Paula Siebert aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs em suas redes sociais. Na ocasião, um internauta quis saber a opinião da famosa sobre os looks usados no Carnaval.

"Eu acho que no Carnaval existe uma licença poética de você mostrar mais e eu concordo, eu acho legal. Mas eu acho que as pessoas perderam completamente a noção do ridículo. Eu olho e penso: 'Não é possível que a pessoa está desse jeito'. Para que? A troco de que? Mostrar tanto sendo que aquilo ali nem é o estilo da pessoa.", começou.

E compleotu: "Eu acho que o Carnaval é um momento de energia maravilhosa, de mostrar sim um pouco mais. Está tudo bem, mas ainda assim existe um limite e eu acho que nesse Carnaval as pessoas ultrapassaram muito os limites, eu não acho bonito. É uma opinião minha, tem quem ache e cada um também faz o que quer do próprio corpo. Só acho que passou do limite", disse. Confira!

